Čtrnáctý? Tady se bojuje o pódium. Jak Vacek sebral rekord Kreuzigerovi

Až se jednou za olympijskými hrami v Paříži ohlédne, bude mít na co být hrdý.

Už před týdnem v časovce skvělým jedenáctým místem dorovnal české maximum Leopolda Königa z Ria de Janeira. Byl za něj rád, ale že by vyloženě křepčil radostí?

„Úctyhodný výkon, ale desítka byla blízko. Laťka je nastavená, teď to chce ji hlavně vylepšovat,“ povídal.

Ne, tenhle 22letý kluk se jen tak s něčím nespokojí. Ani ze čtrnáctého místa v hromadném závodě, tedy z nového českého rekordu pod pěti kruhy, zrovna nevýskal.

„Tady se bojuje o pódium. Jestli pak člověk dojede pátý nebo čtrnáctý, je vlastně jedno, není to už takový rozdíl,“ vysvětloval pragmaticky.

Tak či tak, o jedno místo vylepšil české maximum, které doteď držel Roman Kreuziger, patnáctý na olympiádě v Londýně. Vacek je tak ve dvaadvaceti nejlepším českým cyklistou na hrách v obou disciplínách.

Občerstvení? Měli jsme jasný plán

Mezi oběma si přitom z olympijské Paříže odskočil.

V neděli hned po časovce pelášil do Česka, kde chtěl těch pár dní ještě využít k tréninku. V Paříži vlastně téměř nikdo z profesionálních cyklistů nezůstával. Takový Mathieu van der Poel nepřijel ani na páteční prohlídku trasy.

Vacek se do Francie vrátil ve čtvrtek, v pátek si dal obhlídku a v sobotu šel na věc.

„Chtěl bych rozhodně bojovat o medaili. Stát se může cokoliv a já vím, že na to mám. Když pojedu takticky a nebudu plýtvat silami, můžu zabojovat o nejvyšší příčky,“ věřil.

Měl přitom před sebou tuze složitou šichtu.

V 90členném startovním poli byl totiž jediným Čechem. O veškeré jídlo i pití se tak musel starat sám, nikdo mu ho z auta nevozil, aby ušetřil aspoň kousek energie.

Mathias Vacek (druhý zprava) při závodu v silniční cyklistice.

„Ale nějakou energii mi to vzalo, i když jsem se soustředil na to, ať jí moc neplýtvám. Měli jsme jasný plán, jak to s občerstvením udělat a docela to šlo. Jen jednou jsem minul bidon tady na okruzích, ale to zas tolik nevadilo. Měl jsem dost sil a cítil jsem se fajn, takže jsem mohl bojovat v popředí o nejlepší místa,“ vyprávěl pak.

Už v 11 dopoledne se objevil na startu, protože prořídlý peloton čekalo předlouhých 272 kilometrů. Jelo se do Versailles, pak na 200 kilometrů dlouhý okruh západně od Paříže, než se cyklisté vydali na kratší okruh ve městě.

Tady přišly i tři výjezdy po kostkách k bazilice Sacré-Coeur na Montmartru. Tady se závod rozhodoval.

„A bylo to strašně tvrdé,“ uznal Vacek.

Formu chci využít na Vueltě

I on se ve skupině favoritů snažil být aktivní. Už 70 kilometrů před cílem se objevil v jednom z nástupů, ale tehdy ještě vítězná skupina neodjížděla.

Hlavní dělení přišlo po útoku Mathieuho van der Poela, kterého pokryl jeho tradiční sok Wout van Aert. Když je skupina favoritů dojela, vyrazil z ní Remco Evenepoel a jel si za druhým triumfem na těchto hrách.

Jako první cyklista v historii ovládl na olympiádě časovku i hromadný závod.

Na jeho akceleraci Vacek neměl síly reagovat.

Cyklista Mathias Vacek během silničního závodu.

„Bylo těžké hlídat si všechny nástupy. Na okruzích se pak začaly tvořit skupinky, nikdo na nic nečekal. Já nakonec neuvisel Attilu Valtera a Tomse Skujinše při posledním stoupání na Montmartru, což byla škoda,“ smutnil.

Maďar s Lotyšem totiž nakonec ještě dojeli skupinu před sebou a zapojili se do boje o bronzovou medaili. Na náměstí Trocadéro pak přijeli čtvrtý, respektive pátý za bronzovým Christophem Laportem.

„To mě trochu mrzí, že jsem tam nebyl taky. Ale nechal jsem tam všechno, víc to nešlo, s tím jsem spokojený,“ vykládal český cyklista.

On sám projel páskou hned za dvěma démony van der Poelem a Tomem Pidcockem, který už v Paříži slavil na horském kole, nakonec na čtrnáctém místě. A porazil i zmiňovaného Pedersena.

„Ale tak to neberu. On měl mechanický problém, takže klobouk dolů i před ním. Já určitě mohl chytit pravý únik, ale občas se člověk rozhodne dobře, a jindy zase špatně. Někdy máte víc štěstí, jindy míň. Já tu správnou skupinu dneska nechytil a ve finále už jsem taky těch sil tolik neměl,“ uznal.

V Paříži se ani tentokrát nezdrží.

Hned v neděli vyráží zpátky domů, jelikož sezona mu nekončí, naopak.

„Čeká mě Vuelta, na kterou se musím připravit. Formu mám dobrou, tak to chci ve Španělsku využít,“ tvrdí.

Je na co se těšit.