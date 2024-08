Pohlídaný postup Fuksů. A Máťovi teď nechám klid na singl, plánuje Petr

Co jste si po první jízdě řekli?

Martin: Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom do semifinále postoupili rovnou a ušetřili nějaké síly. Ale měli jsme v rozjížďce druhý, třetí i čtvrtý pár světa. Věděli jsme, že bude těžká. V průběhu ní jsme už viděli, že postup nebude, tak jsme lehce povolili a šetřili síly do čtvrtfinále.

V něm stačilo dojet do třetího místa, což jste si pohlídali.

Martin: Přesně tak. Snažili jsme se být do třetí pozice. Nechtěli jsme jet úplně na sto procent a spíš jsme hlídali postup.

Jak náročné je zregenerovat mezi jízdami?

Martin: Upřímně jsme dopředu počítali, že na deblu budeme muset jet i čtvrtfinále. Takže jsme tomu přizpůsobili trénink. Vždycky musíte přemýšlet o nejhorší možné variantě. Máme to tedy natrénované a dvě pětistovky umíme zvládnout. Což jsme předvedli. Náš cíl byl dostat se do semifinále jakoukoliv cestou.

Petr: Ale i tak je to těžké, ne že ne. Ještě můžete slyšet na mém hlasu, jak jsem zadýchaný.

Česká deblkanoe ve složení Martin Fuksa a Petr Fuksa. (6. srpna 2024)

Co nejvíc bolí po dojezdu?

Petr: Nejvíc ruce, předloktí, hrozně vytuhne. Malinko i nohy a taky mi bývá na zvracení. Teď tedy naštěstí ne. A pak taky po závodě nemůžu nikdy stát jen rovně a pořád se musím hýbat.

Martin: To ty ale nedokážeš nikdy. Má ADHD. (smích)

Petr: Asi by si to musel každý zkusit, aby věděl, čím si teď procházím. Mezi závody jsem jedl, ležel, rozcvičoval se. Tak různě. Aby na mě napadla úplná únava.

Závodí se na jezeře. Jak je to s větrem?

Petr: Podmínky budou asi až do konce závodů stejné jako dneska. Ráno bezvětří, odpoledne vítr zprava. Byli jsme na to připravení, sice jsme si to nemohli doma vyzkoušet, protože u nás foukalo spíš proti nebo do zad, ale snad to bude dobré.

Martin: Tohle je zlaté. Pojďte se se mnou všichni modlit, ať takhle fouká furt.

Martine, vás ve středu čeká singl. Co budete nyní dělat?

Martin: Určitě se teď na něm ještě pojedu projet, abych si chytil vodu. A pak odpočinek. Zítra to napálím, Péťa si odpočine a další den zase debl.

Petře, půjdete povzbudit bráchu?

Petr: Popravdě ho nikdy moc nepovzbuzuju. Má rád svůj klid, nechám mu prostor, aby se mohl soustředit sám na sebe. Půjdu se projet, budu si dělat, co budu chtít. Máťa bude mít klid.

Místo olympijské vesnice jste sáhli po vlastním ubytování. Jak to máte daleko?

Petr: Dva kilometry?

Martin: Jo. Pět minut autem. Když teda otevřou všechny silnice, což dnes nebyl ten případ. Taťka nás dovezl, co nejdál to šlo. Odstranili jsme nějaké zátarasy, jeli jsme i kus po cyklostezce… Ale nakonec jsme stejně museli jít tak do kiláku pěšky. Nezdá se to, ale v závodní den nechcete plýtvat žádnou sílu navíc. Ale přijal jsem to tak, jak to je, takže nakonec v pohodě.

Česká deblkanoe ve složení Martin Fuksa, Petr Fuksa. (6. srpna 2024)

Jinak si vlastní bydlení pochvalujete?

Martin: Stoprocentně, správné rozhodnutí. Máme klídek, na zahradě máme bazén, tak si tam skočíme. Vypneme od sportu, můžeme se na chvíli soustředit na regeneraci. Nemusíme chvíli myslet na kanoistiku, což je fajn.

Máte i vlastní kuchařku Elišku Paloudovou. Už víte, co vám udělá?

Martin: Ani nevím. Já jí říkám, že nám stačí jednoduchá jídla, ať nevyvařuje… Ale baví ji to, takže pořád něco připravuje. Já jsem o závodech skromný, vystačil bych si s kuřetem a rýží. Dělám si ráno kaši, pak salát, jsem spokojený. Ale Eliška nám dělá tiramisu a máme všeho ranec. Jen přijďte!

Pocítili jste vzhledem k tomu vůbec olympijskou atmosféru?

Martin: Tu nejde nepocítit.

Petr: Hlavně na startu rozjížďky. Jeli s námi domácí Francouzi. Vyhlašovali je před námi. Randál. Na to nejsme na to zvyklí, my jezdíme před menším publikem. Takže i takhle olympiádu pocítíme.