Sedmé místo? Spokojenost. Jednou bych ale rád medaili, říká Petr Fuksa

Finiš byl těsný, dlouho se čekalo na výsledky. Co jste si pomysleli, když jste projeli páskou?

Petr: V tu chvíli jsem si myslel, že jsme asi tak právě sedmí. Byť teda, jak jsme byli v krajní dráze, tak jsme o soupeřích přehled moc neměli. Když jsme v závěru předjížděli Brazilce, tak jsem se modlil: Ať jsou víc vepředu, ať jsou vepředu. Ale nebyli, jen jsme si polepšili na sedmé místo.

Co vy, Martine?

Martin: Úplně to stejné. Doufal jsem, že Brazilci budou někde strašně vepředu. Ale nedá se nic dělat. Finále je super, chtěli jsme v něm předjet aspoň jednu loď. Povedlo se, skvělé. Jasně, jak trénujete, vždycky myslíte nejvýš, proto sport děláte, chcete být nejlepší. Ale bereme to.

V semifinále jste se zprvu pohybovali mimo postupová místa, zabrali jste až v závěru. Takový byl plán?

Martin: Ano. S kluky jezdíme roky, víme, jak je kdo na tom. Věděli jsme, že cesta do finále povede přes Rumuny, takže jsme si jen počkali a ke konci je předjeli.

Takže, i když to ze břehu vypadalo jako těsný souboj, vy jste byli v klidu?

Martin: Jo jo. Šlo o zkušenost.

V Tokiu jste byli desátí, nyní sedmí. Jde pro vás i o potvrzení, že se trénink ubírá správným směrem?

Martin: Jasně, medaile byla daleko kolik? 65 setin? Fakt těsné, je vidět, že se zlepšujeme, byli jsme celkem blízko.

Petr: Konkurence je obrovsky silná, ale snažíme se. Hrozně rád bych jednou s bráchou přivezl medaili. Právě na to trénujeme, děláme pro to maximum. Snad to jednou vyjde.

Co k dokonalosti zatím chybí?

Petr: Podle mě prodat to, co třeba jezdíme v Česku na tréninku. Třeba na mistrovství republiky cílem projedeme v hrozně rychlém čase. Kdyby se nám to takto dařilo i ve finále olympijských her, to by bylo ono.

Martin: Důležité je taky říct, že většina lidí, co jela v Paříži, se soustředí na deblovku.

Což se o vás říct nedá. Oba jezdíte i singl, vy samozřejmě i v Paříži.

Martin: Oni jedou debl každý trénink. My na něm toho tolik ani zdaleka neodtrénujeme. Péťovi patří velký dík, že to toleruje. Proto je náš společný výsledek třeba brát pozitivně. Musíme si z něj vzít to nejlepší a doufat, že takto půjdeme i dál.

Kolik sil vám mimochodem zbylo do singlu?

Martin: Teď se cítím docela dobře. Po závodě to mám tak vždy. Vždycky jsem nabitý, že bych odjel všechno. Unavený budu, až se trochu zklidním. Ale bude to v pohodě, jsme zvyklí.

Pomůže vám tenhle výsledek?

Martin: Psychicky určitě. Myslím, že mi ale pomůže i na vodě. Debl se jezdí na pět set metrů, singl na kilometr. Tempo záběrů je rychlejší, což se mi může hodit, protože i singly se teď jezdí strašně rychle.

Medaile má zatím česká výprava jen dvě. Cítíte od fanoušků větší tlak?

Martin: Budu moc rád, když mi lidi budou držet palce. Ale věřte mi, že nikdo nechce medaili víc než já sám. Dlouhé roky je vozím, myslím si, že bych si určitě nějakou zasloužil i tady. Uvidíme, co s námi udělá, že budeme mít semifinále a dvě hodiny na to finále, takhle nikdy nejezdíme, trochu neznámá. Ale dám do toho všechno.