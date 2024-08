Fuksova oslava: kuře na broskvích, lámající se hlas, pusa medaili

„Posledních pár desítek metrů do cíle už jsem věděl, že to dám, ale nechtěl jsem aby závod skončil, protože jsem si ho chtěl ještě užít. Tak jsem i trochu zpomaloval, aby mi to trvalo o něco dýl,“ vtipkoval Fuksa.

Vzápětí při debatě s moderátory Emmou Smetanou a Zdeňkem Novotným přidal další postřeh ke svému úprku start – cíl: „Od začátku jsem to nahulil, ať všichni ostatní musí jet podle mě. A pak jsem se 950 metrů bál, kdy mě někdo dojede. A on pořád nikdo. Až jsem si říkal: Copak mě, kluci, necháte vyhrát tak jednoduše?“

Ne, jednoduché to pro českého čekatele na olympijskou medaili vážně nebylo, ani v Paříži, ani v celé kariéře. Proto si na molu mezi zástupy fanoušků zatočil se zlatou medailí nad hlavou a zcela vážně svým příznivcům řekl: „Čím snadněji to vypadá, tím větší dřina za tím stojí. Věřte mi, že toho mám natrénováno fakt hodně.“

Á propos ta medaile. Co s ní po slavnostním ceremoniálu vyváděl?

„Dal jsem jí pusinku, hezky jsem ji pohladil a pak půjčil každému, kdo měl zájem,“ líčil. „Zní to sice jako klišé, ale ta medaile není jen moje, je celého mého rodinného týmu.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Když se slaví olympijské zlato. Martin Fuksa a čeští fanoušci v Českém domě v Paříži. Snad to on i jeho medaile přežijí, bude to nejspíš dlouhé. Protože... brácha a parťák z deblkánoe Petr má navíc narozeniny. https://t.co/DPnL0gU8Cw oblíbit odpovědět

Říkal rodinný tým? Nuže prosím, tady přichází. Děda Josef, táta Petr a brácha Petr. Fuksič tým. Nebo chcete-li reprezentace té nejlepší loděnice na světě.

„Říká se, že chlapi nebrečí, ale řvali jsme všichni,“ povídal na pódiu táta a kouč v jedné osobě.

Děda přitakával: „Posledních 200 metrů Martinova závodu jsem neviděl, protože jsem se za ten svůj brek jakoby styděl. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že přijde tenhle den. Jo, předpokládal jsem, že jako odměnu za Martinovu píli získáme jednou olympijskou medaili, ale že bude zlatá, to jsem nevěřil.“

Koneckonců naměkko měl i sám Martin. Během dne opakovaně.

„Vždycky když jsem někoho potkal a objal, zase jsem spustil. Ale povím vám, slavit s rodinou, to je nejvíc. Jsem moc rád, že to takhle máme.“

Mezi diváky se při jeho přivítání nacházel další výsadek Fuksových, včetně manželky. „Jen mě moc mrzí, že tu není i naše malá dcera. Ta medaile je hlavně pro ni,“ říkal šampion a hlas se mu zase lámal.

O chvíli později, když se pod sochou Věry Čáslavské sešel s českými reportéry, svůj místy až nezvladatelný nápor emocí vysvětloval: „Od té doby, co se mi narodila dcera, priority se trochu změnily a rodina je vždy na prvním místě. Na druhou stranu teď řešíme sport a co je víc než vyhrát olympiádu.“

Barevné nehty pro štěstí

Řeč přišla znovu na Fuksovy nalakované nehty, opět jednou vysvětloval, jak za všechno může jeho pověrčivost.

Kdysi před závodem narazil v obýváku na manželčin lak na nehty. Z hecu si jeden nehet na ruce namaloval - a závod vyhrál. Tak si je potom lakoval před závody pravidelně.

„Teď jsem se k tomu před olympiádou vrátil. Došel jsme si přímo k nehtařce, abych měl ty prsty krásné. A přineslo mi to štěstí.“

Martin Fuksa a s ním Martin Doktor, dvojnásobný vítěz z Atlanty 1996.

Dobře, nehty probral, pokračujeme dál, televize, rozhlas, itinerář je detailně naplánovaný. Chvilku ještě potrvá, než dostane prostor organizovat si čas jen podle sebe.

Ovšem noc byla stále mladá a měla být dlouhá. Nejen kvůli zlaté oslavě, brácha Petr má přece narozeniny.

„Hodně štěstí, milý bráškooo,“ zapěl Martin. Co na tom, že poněkud falešně.

K oslavě si Petr přál kuře na broskvích.

Prosím, tady je. Dobrou chuť.

Osm medailí, ale jinak

Také šéf české mise Martin Doktor dorazil, objali se tedy majitelé tří zlatých olympijských medailí z rychlostní kanoistiky, vzdálených od sebe 28 let.

Mimochodem, byl to právě Doktor, jenž na začátku her prohlásil, že „osm medailí by bylo super“. Od pátku platí, že čeští sportovci skutečně byli v Paříži dekorováni už osmi medailemi. Ovšem k vytyčené metě dospěli poněkud jinak, než Doktor myslel.

Pro čtyři medaile si šlo minulý týden družstvo kordistů, pro dvě Siniaková s Macháčem a pro jednu Fuksa a také Zuzana Hajnová při pátečním opakování ceremoniálu z Londýna 2012 a přerozdělení tehdejších překážkářských medailí.

Tak vidíte: 4 + 2 + 1 + 1 = 8.

Bohužel, v medailovém žebříčku zemí je zatím zapsáno 2 - 0 - 1.

Což řadí Čechy na 32. místo, těsně za Rakousko a pospolu s Indonésií.

Zásluhou zlatého úlovku Martina Fuksy však přeskočili například Jamajku, Řecko, Švýcarsko, Dánsko, nebo Polsko.