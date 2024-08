Fuksův klíč na finále: ráno kaše, do lodi vždy stejně, povinná kšiltovka

Právě ta jediná v jeho úchvatné sbírce chybí. V jedenatřiceti letech je trojnásobným mistrem světa, dvanáctinásobným šampionem Evropy a třeba z republikových klání má neuvěřitelných 56 titulů.

Olympijský kov ovšem žádný.

Zatím, jak věří.

Byť říká, že s narozením dcery Emily se mu změnil život a medaile už pro něj není alfou a omegou celého světa, jasně, že by ji chtěl. Pro sebe. Chtěl by si dokázat, že na ni má. „Věřte mi, nikdo olympijskou medaili nechce víc než já sám. Dám do toho všechno,“ burcuje.

V areálu Vaires-sur-Marne o ní zabojuje v pátek. Před polednem ho čeká semifinále a po obědě případné finále.

„Uvidíme, co s námi udělá, že budeme mít semifinále a dvě hodiny nato finále, takhle nikdy nejezdíme, trochu neznámá,“ přemítal ve čtvrtek, když si s bratrem Petrem dojeli v deblu pro sedmé místo, čímž o tři pozice vylepšili výsledek z Tokia před třemi lety.

I tím si zvedl sebevědomí. Právě na postup do finále s bráchou mířili. V něm si ještě dali za cíl, že předjedou aspoň jedny soupeře. Podařilo se i to.

Deblkánoe bratří Martina a Petra Fuksových postoupila do olympijského finále. (8. srpna 2024)

Fuksovi navíc může čtvrteční start pomoci i přímo na vodě. „Tempo záběrů je při pětistovce na deblu rychlejší. Ale i kilometrový singl se dnes už jezdí strašně rychle, takže jsem zvyklý,“ liboval si.

Následně plánoval, jak se odpoledne ještě pojede projet na singl, dá si jídlo, zajde na fyzio a pořádně si odpočine. „A bude to dobré,“ líčil.

Za ty roky, co se pohybuje v naprosté světové špičce, už poznal, co mu sedí. Ví, co má udělat, aby podal nejlepší výkon.

Je v tomto ohledu vlastně celkem puntičkář. Kolik má rituálů? Řadu. Zmíněná tradice s výměnou medailí je jen vyvrcholením všech.

„I já nějaké mám, ale jako brácha nejsem. Získal jich fakt spoustu,“ usmál se pětadvacetiletý bratr Petr.

V závodní den snídá Martin vždy ovesnou kaši. „Dokonce i na soustředěních v Kolumbii nebo v Livignu jsme je učili, jak ji dělat,“ usmíval se. „V Kolumbii ji vůbec neznali a v Livignu se smáli, že ji jedí psi.“

Pak se identicky rozcvičí.

Když nasedá do kánoe, vždycky ze stejné strany plata.

Jakmile z ní naopak vysedne, otírá ji odpředu dozadu. „Pěkně po srsti,“ upřesnil.

Když se daří, volí stejné oblečení a další doplňky. Třeba na hrách v Tokiu všechny závody absolvoval se šátkem jako dvakrát zlatý Martin Doktor z Atlanty 1996. V Paříži zase nasazuje kšiltovky.

Také si už řadu let na vrcholná klání lakuje nehty. Před letošními hrami kvůli tomu dokonce poprvé v životě zamířil na manikúru.

Kanoista Martin Fuksa v akci. (7. srpna 2024)

„Jsou to malé detaily, ale mám je tak už zažité,“ povídal. „Jsem díky nim na přirozené vlně a soustředěný.“

Což v Paříži bude potřeba. Formu má. Ze středečních rozjížděk postoupil naprosto s přehledem. Dokonce v té své porazil i Brazilce Isaquiase Queiroze, obhájce zlata.

„Snad jsem se mu trošku dostal do hlavy. Olympiáda je v Evropě, tak musíme ukázat, že Evropani jsou tady ti nejlepší,“ řekl.

Tato slova mají platit i v pátek. Jeho ambice rozjížďkami nekončí.