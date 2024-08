Vesnice? My raději klid. Proč české naděje s pádly zvolily vlastní bydlení

Na svátek pod pěti kruhy si přijeli pro medaili. Cíl je jasný. Pro Fuksu by byla první, pro Dostála pátá, ve sbírce má už tři bronzy a stříbro.

Oba ve středu první singlové starty zvládli. S přehledem postoupili z rozjížděk přímo do semifinále.

Fuksa v té své skončil první, dokonce předčil i brazilského obhájce zlata z Tokia Isaquiase Queiroze. „Obrovské povzbuzení a myslím, že jsem se mu i trochu dostal do hlavy,“ vykládal.

Dostál byl druhý. Měl ale spočítané, že vzhledem k nasazení do semifinále je pro něj tato pozice výhodnější. „Závěr jsem si už užil, i jsem ušetřil dost sil,“ pochvaloval si.

Oba se tak brzy mohli odebrat do svých apartmánů. Ano, apartmánů. České naděje místo olympijské vesnice zvolily vlastní bydlení. I to je součástí jejich cesty k pařížské metě.

Společné bydlení sportovců je samozřejmě jedním z důvodů, proč jsou olympijské hry tak výjimečné. Potkávají se v něm zástupci disciplín, kteří se jinak nemají šanci vidět. V jídelně tak vedle sebe sedí třeba obrovitý vzpěrač a droboučká gymnastka.

Kajakář Josef Dostál v akci. (7. srpna 2024)

Pro debutanty jde o vzpomínku na celý život. Třeba kajakář Jakub Špicar si až po příchodu sem konečně uvědomil, že si splnil životní sen: „Řekl jsem si: Je to tady. Byl jsem jako Alenka v říši divů.“

Vesnice se v Paříži rozkládá na obří ploše hned ve třech městských částech. Saint-Denis, Saint Ouen a L’Île-Saint-Denis.

Její lůžková kapacita činí skoro patnáct tisíc míst.

A samozřejmě není jen o bydlení, nachází se v ní park se zelení, spousta obchodů a dalších služeb či obrovská jídelna, v níž kuchaři jen za den vydají na 60 tisíc pokrmů.

Kdepak vesnice. Jde o město ve městě. Se všemi klady, ale i zápory. Vzhledem k obrovskému počtu lidí je zde šrumec. Ze začátku her si mnohé výpravy stěžovaly, že ve vesnici pokulhává strava a že místní udržitelný systém ochlazování pokojů nefunguje. Navíc v hustém provozu více než dvoumilionové metropole není ani snadné dostat se někam včas.

Což samozřejmě na akci, kde toužíte prodat mnohaleté úsilí, nechcete. Proto Fuksa s Dostálem zvolili jinak. U areálu Vaires-sur-Marne si našli vlastní domky.

Kanoista Martin Fuksa v akci. (7. srpna 2024)

„V olympijské vesnici to je fajn, jenže je v ní spousta věcí, které vás rozptylují. A já se chci soustředit jen na jedinou,“ má jasno Fuksa.

Na sportoviště to s bratrem Petrem, s nímž dnes může zabojovat na deblu o medaili, mají pět minut. „Když teda do cesty nepostaví zátarasy. Nějaké jsme odstranili, kus jeli po cyklostezce… První den se nám to trochu protáhlo,“ smál se.

Dostál to má patnáct minut. „Můžeme jít i pěšky,“ chválí si. „Bavili jsme se s Němci a ti sem z vesnice jedou i přes hodinu. Navíc, co jsem slyšel, jídlo v ní není úplně ideální. Já ráno vstanu, v pyžamu slezu patro a jsem na super snídani.“

Pokrmy mají přesně takové, jak jsou zvyklí. Přivezli si své kuchařky, také fyzioterapeuty či trenéry.

Rovněž klid si chválí. Fuksové mají na zahradě bazén a každý den se těší, jak do něj skočí a od kanoistiky na chvíli vypnou.

Dostál se snoubenkou Anežkou Paloudovou, jež taktéž na kajaku postoupila do semifinále, zase vytahují společenské hry. „Nejraději máme hru Na křídlech, kterou jsme ale nebrali. Máme k ní totiž spoustu rozšíření, takže by se olympijský výbor nedoplatil za další zavazadlo,“ zubil se kajakář. „Tak hrajeme třeba Výbušná koťátka. Dokonce jsem i vyhrál.“

I tyto takřka domácí podmínky, mu mohou pomoci, aby na jezeře vyhrál ještě důležitější partii.