Doktor o Fuksovi: Chvíli jsem koukal jen pod nohy. Bál jsem se, že to přepálil

„Je borec. Nikdo na něj neměl. Jel naprosto neuvěřitelně,“ vykládal padesátiletý Doktor, jenž na hrách v Atlantě 1996 vyhrál i závod na pět set metrů.

Počínání Fuksy si samozřejmě nemohl nechat ujít. Dorazil přímo do areálu Vaires-sur-Marne na předměstí Paříže.

Závod sledoval stejně jako Fuksův otec Petr a dědeček Josef z tribuny. A stejně jako oni se nervoval.

Martin Fuksa s přehledem vyhrává své semifinále na 1000 metrů. (9. srpna 2024)

„Chvíli jsem na tribuně koukal jen pod nohy, protože jsem se bál, že to přepálil. Měl jsem strach. Když jsem se pak bavil s tátou a dědou, tak na tom byli podobně. Neřekl jim, že takto vypálí a pojede,“ líčil.

Fuksa skutečně závod rozjel ve velkém stylu. Prakticky od prvních metrů ujížděl soupeřům a v polovině trati měl k dobru zhruba deset metrů. Ale že by start přepálil? Kdepak, věděl, co dělá.

„Jel jsem tak na 99 procent, abych kdyžtak dokázal ještě zvednout finiš, kdyby byl nějaký útok,“ uklidňoval už s medailí na krku.

Jenže, že je na tom takto, přihlížející přímo během závodu pochopitelně nevěděli.

„Že to udrží, jsem proto uvěřil až asi deset metrů před cílem,“ popisoval Doktor. „Všichni kolem jásali. Já jim říkal, ať jsou v klidu, dokud nedojede, protože vím, jak je jednoduché něco pokazit. Nechtěl jsem mu to zakřiknout, takže jsem se začal radovat, až když to bylo oficiální.“

Když Fuksa vystoupil z lodi na plato, Doktor se s ním hned potkal. „Co mu mám v takové chvíli říkat? Objal jsem ho no,“ usmál se.

Triumf mu samozřejmě moc přál. Fuksa v kariéře vyhrál už téměř vše, co se na singlové kanoi dalo. Jen olympijská medaile mu až do této chvíle chyběla.

„Obětoval jí strašně moc, nadřel se,“ věděl Doktor. „Tady měl maximální formu. Celý rok se mi zdálo, že prostě jezdí lépe než v minulosti, což potvrdil.“

Kanoista Martin Fuksa suverénním způsobem vybojoval zlato. Ve finále na 1000 metrů vedl od začátku do konce, vyhrál nejrychlejším časem olympijské historie. (9. srpna 2024)

Roli ale hrají samozřejmě i osobní sympatie. Není se co divit, vždyť Fuksa je jeho nástupcem, jezdí v jeho disciplíně.

„Asi bych měl správně politicky říct, že mi to je jedno a že fandím stejně všem sportům. Mám to tak, skutečně všechny podporuju. Ale tohle byla přece jen trať, na níž se to podařilo i mně,“ dodal.

Do porovnání sebe s ním se moc pouštět nechtěl. „V součtu byl lepší než já už dřív, ale zase olympijská medaile je nejvíc... Nejde to moc srovnávat, má jiné soupeře. Je každopádně borec.“

A nyní už i zlatý olympijský medailista.