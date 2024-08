Modlitba pro Martu. Ženská fotbalová legenda má poslední šanci na zlato

Ještě než stihla na zemi schovat tvář do dlaní, rozhodčí tasila červenou kartu. A Martě, brazilské fotbalové bohyni, ve vteřině vytryskly slzy.

Tak takhle to má skončit? Takhle se v osmatřiceti rozloučí s reprezentační kariérou možná nejlepší fotbalistka všech dob?

Marta Vieira da Silva, jak zní její celé jméno, měla nakonec kliku.

Nezachránilo ji sice odvolání proti dvouzápasovému trestu, které Mezinárodní sportovní arbitráž bleskově zarazila, ale pomohly spoluhráčky. Nejdřív ji cestou ze hřiště utěšovaly, pak chlácholily i v kabině a nakonec slíbily: „My to pro tebe dokážeme!“

Slib splněn!

Brazilky protančily přes zrádné play off a zápasy s domácí Francií a opět Španělskem do sobotního finále proti Američankám, což byla jediná šance, jak se ještě Marta mohla na mezinárodní scéně ukázat. A taky, jak na závěr kariéry konečně něco pořádného vyhrát.

Brazilská fotbalistka Marta střílí přes australskou soupeřku Emily Gielnikovou.

Individuálních trofejí má doma desítky. Šestkrát ji vyhlásili nejlepší fotbalistkou planety, žádná žena nenastřílela na mistrovstvích světa víc gólů než ona, před rokem od FIFA dostala speciální cenu za celoživotní přínos fotbalu.

Ale k jejímu jménu by pasovalo mnohem víc týmových úspěchů, zvlášť v reprezentaci: oplakala porážku ve finále mistrovství světa, dvakrát musela skousnout „jen“ stříbro i na olympiádě.

Teď má šanci se velkolepě rozloučit.

Kdo jiný by si zlato zasloužil tak jako ona? Dokonce sám Pelé, nesmrtelný fotbalový král, kdysi prohlásil: „Marta? To je Pelé v sukni.“

Jindy ji díky geniální technice přirovnávali k hračičkovi Ronaldinhovi, pak pro hromadu nastřílených gólů k bomberům Ronaldovi či Romáriovi.

Co na tom, že Marta vydělává zlomek toho, co oni. Uměním se hvězdám mužského fotbalu podobá, ale hvězdný život nežije. Nebaví ji vymetat večírky nebo se předvádět, radši ve volnu doma brnká na kytaru. I v Paříži se jí stýská po partnerce Carrie a psím kamarádovi Zecovi, které nechala doma, tedy přesněji v americkém Orlandu, kde dohrává kariéru.

Skutečný domov má jinde, v Dois Riachos ve státě Alagoas, což je s jedenácti tisíci obyvateli na brazilské poměry vesnice. Vyrůstala bez otce, rodinu opustil, když byl Martě teprve rok. A i když se maminka Tereza otáčela, co to šlo, čtyři děti sotva zvládala uživit, natož aby nejmladší dceři našetřila na kopačky. A tak se malá čiperka už ve čtrnácti vydala za snem sama: prostě nasedla na autobus do Ria de Janeiro a předsevzala si, že ohromí trenéry ve slavném Vasco da Gama.

Jak to dopadlo, asi tušíte. Na testech zaujala lehounkými kličkami i urputnou snahou střílet góly, takže už ve čtrnácti hrála ligu. Za další dva roky debutovala v reprezentaci, pak vyrazila dobýt svět: nejdřív válela ve Švédsku, pak v Americe, párkrát ještě mezi Evropou a Státy zapendlovala, perfektně se naučila jazyky, dokonce získala švédské občanství.

Ale k Brazílii se nikdy zády neobrátila a poctivě reprezentovala, kdykoli to šlo: „Chci všem mladým holkám ukázat, že nároďák je pro mě srdeční záležitost. Chci, aby cítily podobnou hrdost.“

Brazilská fotbalistka Marta během zápasu se Španělskem

Emotivní, to Marta umí být. Když na začátku roku řečnila na vyhlášení cen FIFA, omluvila se anglicky, že chce mluvit v portugalštině, aby zvládla přesně vyjádřit všechno, co má na srdci. Hlas ji chvílemi drhl, oči vlhly, ale tříminutový projev si nachystala poctivě: „Bůh nás stvořil s tím, abychom se každý den snažili udělat svět lepším pro lidi kolem nás. Bez výjimky. Je to boj za rovnoprávnost, boj za respekt. Pro každého, kdo tuhle zprávu může poslat dál, mám vzkaz: Udělejte to! Budoucí generace to ocení.“

Tehdy nemluvila přímo o fotbale, zato před pěti lety, kdy s národním týmem nečekaně brzy vypadla na mistrovství světa, apelovala na spoluhráčky hned v pozápasovém televizním rozhovoru: „Musíte víc chtít, víc trénovat, víc se o sebe starat! Já tady nebudu napořád, vy se musíte snažit, aby ženský fotbal v Brazílii žil dál. Nejdřív to může bolet, ale pak se budete smát.“

Stejně se může vyvrbit i Martin pařížský příběh. Skončí zlatě?