Vondroušová nebude obhajovat v Paříži stříbro, na OH ji nepustí zraněná ruka

Vítězka loňského Wimbledonu a finalistka Roland Garros z roku 2019 to oznámila dnes na sociálních sítích. Tenisové soutěže na pařížské antuce začnou v sobotu.

„Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži. Doufala jsem do poslední chvíle, věřila jsem, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Soustředím se nyní na to, abych byla v pořádku na US Open. Všem českým reprezentantům ve Francii budu držet palce na dálku. Snad brzo na kurtě,“ napsala Vondroušová.

marketavondrousova Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži

Doufala jsem do poslední chvíle,že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Soustředím se teď,abych byla v pořádku na US Open, všem českým reprezentantům ve Francii budu držet palce na dálku



Snad brzo na kurtě❤️‍ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Pětadvacetiletá rodačka ze Sokolova, které patří ve světovém žebříčku 18. místo, měla hrát pod pěti kruhy vedle dvouhry také čtyřhru po boku Karolíny Muchové. Ani k tomu ale nedojde. Místo Vondroušové už není možné povolat náhradnici. Ve dvouhře ji přesto nahradí Kateřina Siniaková, která bude také v deblu obhajovat tři roky staré zlato s Barborou Krejčíkovou.

V nominaci jsou ještě Linda Nosková, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Již dříve se kvůli rekonvalescenci po únavové zlomenině bederního obratle omluvil z účasti Jiří Lehečka.