Jistě, pane ministře. Jak zlaté ženě řekli: Půjdeš k letectvu a staneš se atletkou

Paříž (Od našeho zpravodaje) - „Je to jediná medaile, která mi ještě chyběla,“ zářila s olympijským zlatem. Sedmadvacetiletá Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky navíc svůj triumf v běhu na 400 metrů ozdobila v pátečním večeru i skvělým olympijským rekordem 48,17. „Můj talent mi byl dán Bohem. Proto i za toto zlato vděčím Bohu,“ říkala. Mohla by však děkovat i jistému ministrovi. Protože bez něj by na Stade de France patrně vůbec nebyla.