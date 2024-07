Můžu se zlobit jen na sebe, hodnotila Horáčková. Ale nést vlajku bude pecka!

Zisk 651 bodů je každopádně lepší než 636 bodů v Tokiu, s nimiž tehdy skončila čtyřiatřicátá.

Co to pro ni znamená do dalších dnů? V prvním kole vyřazovací části se ve středu utká s 34. ženou kvalifikace Zjodachon Abdusattarovou z Uzbekistánu, jejímž největším úspěchem ze světových šampionátů je zatím 57. místo. V případě postupu by však Horáčková v dalším kole měla narazit na druhou nejlepší lukostřelkyni rozřazovacího kola Korejku Nam, teprve devatenáctiletou olympijskou debutantku.

„Jsem z dneška dost smutná. Ale můžu se zlobit jen sama na sebe. Jaké si to uděláme, takové to máme,“ říkala česká reprezentantka. „Nebude to teď dál jednoduché. Ale to by asi nebylo ani z lepšího umístění, protože pavouk je nevyzpytatelný.“

Jak to myslíte?

Třeba moje kamarádka Rakušanka skončila dnes desátá, což je u ní je dost neočekávané. Mám radost i za ni, nakoplo ji to. Ale nemá zase tolik zkušeností s finálovými střelnicemi. A ty tady nemá zhruba polovina startovního pole.

Lukostřelkyně Marie Horáčková poslouchá trenéra Zdeňka Horáčka během rozřazovací kvalifikace na olympijských hrách v Paříži.

Zatímco vy ano.

Mně finálové střelnice (které jsou odlišná od těch kvalifikačních a na nichž probíhají vyřazovací boje) většinou docela svědčí. Je to tam jiné střílení, máte jen 20 vteřin na šíp a závodí se systémem střídavé střelby se soupeřkou. Těším se. Máme teď tři dny pauzu, bude čas zrelaxovat, zregenerovat a jít do toho nanovo.

Výsledek kvalifikace nicméně znamená, že by na vás v případě postupu do 2. kola vycházela v pavouku druhá žena kvalifikace.

(Otec trenér: „To my neřešíme, nám je jedno, kdo tam přijde.“)

Jo, někdo svrchu dnešního pořadí by mě čekal, ale to je jedno, jestli na ni mám narazit v prvním, druhém nebo čtvrtém kole. Stejně jako se může stát, že ona vypadne už v prvním. Je to těžko predikovatelné.

Řešila jste v průběhu kvalifikace nějakou opravdu kritickou chvíli? Třeba poté, co jste ve druhé polovině závodu zasáhla jedním šípem pouze čtyřku?

Vůbec nevím, co se tehdy stalo. Asi jsem měla zkrat, držela jsem ten výstřel hrozně dlouho a pak ho nějak pustila. Vystřelila jsem navíc naráz i s mojí kolegyní na terči, což také mohlo mít vliv. Ale potom jsem udělala rychlý obrat a dala tři desítky, čímž jsem situaci trochu zachránila.

Jak moc na vás na kvalifikační střelnici dýchla olympiáda?

Polehoučku. Šlo o závod jako každý jiný. Byli jsme i docela připravení, že tu bude okolo nezvykle dost lidí, hlavně z médií. Tíha olympiády na mě doléhá spíš ve vesnici. Tady se naopak cítím víc doma, je to prostředí, které známe, a jsou tady lidé, které celý rok poznáváme.

Zato úplně novým zážitkem pro vás bude v pátek zahájení her. A navíc v roli vlajkonošky.

Díky tomu, že teď máme celá lukostřelba pár dní volno, jsem moc ráda, že na zahájení mohu jít. A že poneseme s Lukášem Krpálkem vlajku, to bude naprostá pecka.

Od koho jste se dozvěděla, že vám tato pocta připadla?

Přišli mi to ve středu říct Martin Doktor a Nikol Kučerová z ČOV do klubovny v Olympijské vesnici, kde zrovna nikdo jiný nebyl. A já skákala radostí. Tohle jsem nečekala. Bylo dost kandidátů a já si myslela: Ty jo, tak asi ne. Ale ono jo.

Úplně jiná situace než v Tokiu, kde jste naopak na zahajovací ceremoniál vůbec nemohla jít, že?

Právě. Byla jsem tehdy v covidovém letu a tím pádem v částečné karanténě, musela jsem proto zůstat během ceremoniálu na pokoji. Tak si ho teď užiju na druhou.

Spala jste dnes před kvalifikací dobře? Přece jen, těch emocí muselo být ve vás spousta.

Trošku mi trvalo, než jsem usnula. Honily se mi v hlavě různé věci, ale pak jsem zabrala a naštěstí jsem dobrý spáč. Jo, spánek byl dobrý.

Dnes je ve hře i týmová soutěž, do které se kvalifikují smíšené dvojice ze 16 nejlepších zemí podle nástřelu v kvalifikaci. Budete odpoledne sledovat závod mužů, jestli váš kolega Adam Li dosáhne takového zisku, aby se Česko mezi šestnáctku vyvolených vešlo?

Na střelnici rozhodně nebudu, tady ani nesmíme být. Pojedeme do vesnice a budu to sledovat na mobilu.

(Otec: „Adam se radši odpojil od veškerého internetu, aby nevěděl, jak Marie střílela a zbytečně by ho to nerozptylovalo.“)