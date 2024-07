Učíme se i od tenistů, říká Horáčková. Za rok vystřelí 40 tisíc šípů

Povězte, když vidíte filmy o Robinu Hoodovi nebo Pána prstenů, neříkáte si: Co je to za luky a za techniku?

Když jsem byla menší, vždycky jsem u těch filmů rodičům radostně oznamovala: Jé, dívej, oni střílí z luku, to je super. Jde o takzvaně holé luky, jenže občas jsou ty filmové představy o lukostřelbě i tak docela zkreslené. Třeba v Avataru stříleli technicky docela dobře. Nebo i Orlando Bloom jako Legolas v Pánovi prstenů. Zato když koukám, jak si jindy herec natáhne tětivu až za ucho, že by si to ucho ustřelil, tak to je trochu au.

Faktem je, že většina lukostřelců jsou introverti, ačkoliv já jsem v tomhle směru tak trochu napůlená. Ani lehký flegmatismus není na škodu. Důležitá je sebekázeň, ovládání, nervosvalový cit.