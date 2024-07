Horáčková přihlížela světovému rekordu, v kvalifikaci byla jedenatřicátá

Od 14:15 mají kvalifikaci na programu muži a zasáhne do ní debutant na olympijských hrách Adam Li.

Sedmadvacetiletá Horáčková, jež bude v pátek vlajkonoškou české výpravy na slavnostním zahájení, nastřílela 72 šípy 651 bodů. Kvalifikace sloužila pouze k rozdělení účastnic pro vyřazovací část a na českou reprezentantku připadla do středečního prvního kola uzbecká soupeřka Zijodachon Abdusattorovová.

V případě úspěchu by Horáčkovou hned ve druhém utkání ve stejný den pravděpodobně čekala druhá žena kvalifikace Korejka Nam So-hjon. Před třemi lety v Tokiu při premiéře pod pěti kruhy Horáčková po vyřazení v prvním souboji obsadila 33. místo.

Vítězka kvalifikace Lim Si-hjon, jež vloni na MS v Berlíně slavila titul v soutěži smíšených dvojic, o dva kruhy překonala pět let staré světové maximum krajanky Kang Če-jong. Olympijský rekord další Korejky An San z Tokia měl hodnotu 680 bodů a nyní se výkonem 688 přes něj dostala i devatenáctiletá debutantka na OH Nam So-hjon.