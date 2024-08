Maminky jsou pod pěti kruhy vítány. V Paříži mají školku i kojící místnost

„Jen díky tomu můžeme ukázat, co v nás skutečně je!“ říká žena, která věci posouvá správným směrem, atletická legenda Allyson Felixová. Návrat k vrcholovému sportu po porodu je všechno, jen ne jednoduchý úkol. Od časných ranních tréninků až po bezesné noci při péči o dítě…

Těch sportovkyň, které ho však zvládly a na sportovním vrcholu pak excelovaly, je celá řada.

Ať už sprinterská královna Shelly Ann Fraserová-Pryceová, zmiňovaná Felixová, v Česku třeba Barbora Špotáková, která po narození syna Janka získala bronz v Riu a titul mistryně světa v Londýně.

I v Paříži jsou v některých výpravách až desítky maminek s olympijskými sny a taková egyptská šermířka Nada Háfizová zase v Grand Palais šavlovala v sedmém měsíci těhotenství. Všechny mají vlastně štěstí, protože jde pro ně o zatím nejpřátelštější olympiádu.

Součástí olympijské vesnice je totiž poprvé školka – soukromý prostor, kde mohou rodiče trávit kvalitní čas se svými malými dětmi. Je tam i soukromý prostor pro kojení, hřiště, přebalovací pult. Školku vytvořila dvojnásobná maminka Felixová ve spolupráci s Pampers.

„Jen se snažím využít svého hlasu a mluvit o těchto základních věcech. Snažím se věci posouvat a myslím, že i tahle změna ukazuje, že si už dívky mohou vybrat mateřství a zároveň vrcholnou kariéru. Že se v ní nemusí okrádat ani o minutu,“ tvrdí Američanka.

Skličující noc

Zní to jako maličkost, ale ještě před třemi lety v Tokiu bylo všechno jinak. Maratonská běžkyně Aliphine Tuliamuková tam zažila nejvíc skličující noc svého života. Než se vydala do Sappora, kde maratonské závody probíhaly, musela jeden večer přečkat v olympijské vesnici. Jenže tam za ní teprve půlroční dcerka Zoe nemohla.

„Celou cestu do olympijské vesnice jsem proplakala. Jen jsem se dívala na fotky a videa svého miminka, a když jsem dorazila, nemohla jsem vůbec spát,“ líčila. „Bylo to poprvé, co jsem od jejího narození spala bez ní. Zoe a manžel zůstali v hotelu, těžké chvíle. Když jsme si spolu volali, strašně plakala, protože nechápala, proč u ní nejsem.“

Etiopanka v té době svou dceru stále kojila, když najednou musela, byť na jednu jedinou noc, tohle pouto přetrhnout. Původně si přitom myslela, že tyhle trable už řešit nebude. S otázkou, kdy přestat kojit, Tuliamuková zápasila podobně jako každá maminka. A u každé je přístup individuální, záleží na ní i na jejím dítěti.

„Původně jsem se chystala kojit tři nebo čtyři měsíce, abych měla ještě dva měsíce před olympiádou čas čistě na přípravu,“ vysvětlovala běžkyně. „Ale když malá přišla na svět, došlo mi, že ji nedokážu přestat kojit. Bylo to něco, co jsem moc milovala.“

Traumatický zážitek, který se už na těchto hrách naštěstí neopakuje. I její zkušenosti totiž podnítily Mezinárodní olympijský výbor k akci.

Pomohl i Macron

Úleva. Francouzská judistka Clarisse Agbegnenouová může během sportování kojit.

Když v lednu francouzský prezident Emmanuel Macron navštívil judistický národní tým, vzala si ho stranou dvojnásobná olympijská vítězka Clarisse Agbegnenouová. Řekla mu: „Chtěla bych mít svou dceru u sebe v olympijské vesnici, abych se cítila dobře a byla plně oddána své poslední olympiádě.“

„A myslím, že jsem byla vyslyšena, aspoň zčásti,“ usmála se nyní, se zlatem z družstev a bronzem z individuální soutěže na krku. Za ty tři roky se toho dost změnilo. Paříž má díky školce v olympijské vesnici vyhrazený prostor pro děti, které tak za olympioniky normálně mohou. „Jsem nesmírně šťastná, že za pouhé tři roky došlo k takové změně, že žádnou maminku už nepotká nic podobného,“ říká nyní Tuliamuková, která v Paříži kvůli zranění chybí, ale radost má stejně.

„Z Tokia i předchozích her si bereme spoustu lekcí. Chceme podmínky sportovců neustále zlepšovat,“ říká Emma Terhová, předsedkyně komise sportovců MOV. „V poslední době máme čím dál více maminek, které mají velmi malé děti, ale chtějí v kariéře pokračovat brzy po porodu. Když jim umožníme mít na hrách místo pro dítě s pečovatelem, mohou se daleko lépe soustředit na svůj výkon.“

Maminky už zároveň mohou nocovat i mimo olympijskou vesnici, pokud to schválí daný národní olympijský výbor. „Byl to jeden z důležitých bodů, který jsme chtěly v Paříži zlepšit,“ uznává Terhová, sama bývalá olympionička a finská hokejistka.

Francouzská judistka Clarisse Agbegnenouová s dcerou.

Co zlepšit dál?

Školkou v olympijské vesnici by to však skončit nemělo. Tuliamuková popisovala, jak měla v Sapporu s kojením problém na sportovištích, kde nebylo žádné soukromé místo, kde by svou dceru mohla utěšit.

„Malé dítě má hlad docela často, takže na sportovištích to byl problém. Ve stanech před startem to fakt mezi ostatními sportovci nešlo, potřebovala bych v tomhle soukromí,“ líčila.

I tohle by se v dohledné době mohlo změnit. Snaží se o to jak Felixová, tak zmiňovaná Agbegnenouová, která stále kojí svou Athenu. „Bolí mě, když slyším lidi říkat, že můžou dělat jen jednu věc, nebo že se kvůli něčemu nemůžou vyvíjet, nemůžou být špičkovou sportovkyní, když jsou mámy. Není to pravda,“ říká Francouzka.

V minulosti na problémy upozornila i americká běžkyně na střední tratě Alysia Montanová, která v roce 2014 běžela americký šampionát v Sacramentu v osmém měsíci těhotenství.

„Udělala jsem to, abych upozornila na to, jaké to je být ženou v profesionálním sportu. Že je normální být těhotná, mít děti a u toho pokračovat v kariéře,“ líčila.

O několik měsíců později, svázaná smlouvou, podle níž by v případě, že by nastoupila na mateřskou dovolenou, přišla o finanční podporu, byla nucena tejpovat si břicho, aby mohla pokračovat v tréninku.

Alysia Montanová

I hledání způsobu, jak pokračovat v kojení při cestování po soustředěních, pro ni tak bylo velkou výzvou. „Vyhrála jsem národní šampionát šest a deset měsíců po porodu,“ popisovala. „Byla jsem mistryně světa, americká rekordmanka. A přišla jsem i na to, jak odsát mateřské mléko, zabalit ho a dostat ho zpět ke své dceři do Států, když jsem cestovala. Problém byl vlastně jediný – neexistuje žádný program, který by tohle aspoň zčásti finančně podporoval. A pak je to těžké.“

I proto i ona oceňuje pařížské organizátory za snahu. Vidí, že se věci vyvíjejí správným směrem. Být mámou a mít práci na plný úvazek je totiž olympijský sport sám o sobě.

Paříž by měla být jen testovací platformou pro další olympiády. Montanová věří, že už v Los Angeles může dojít k dalšímu posunu.

„Chci vidět stadiony s laktačními prostory na dráze, v rozcvičovacích zónách. S elektřinou, abyste mohli odsát mateřské mléko a věděli, že ho tam můžete uložit. Chtěli bychom to maminkám co nejvíc usnadnit a rodiny podporovat,“ uvedla Američanka.

I Tuliamuková už se těší na další hry. Věří, že při nich bude mít podporu, kterou potřebuje, pokud se do té doby nerozhodne přivítat další dítě. „Mít ho u sebe zajišťuje, že se pro nás v životě nic nezmění. Že ze sebe můžeme odevzdat to nejlepší. A už jsme viděli, co dokážou matky, když mají stoprocentní podporu. Tak je v tom podpořme!“ burcuje Etiopanka.