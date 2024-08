Jsem unavená, těch čtvrtek bylo vážně hodně, říká Manuel. Další meta: Peru

Třetí čtvrtka v řadě už byla pro vás hodně náročná?

Všechno začíná být dost dlouhé. Tím, jak jsme sezonu začínali dost brzy na Bahamách (4.-5. května na olympijské kvalifikaci štafet World Relays), tak se celkově docela táhne a cítím, že těch čtvrtek už bylo vážně hodně.

Ovšem určitě bylo krásné stát na startu olympijského semifinále.

Samozřejmě. Jsem moc ráda, že jsem si mohla takhle naposledy užít tu atmosféru, protože běžet hned při mém debutu na olympiádě v semifinále, o tom se mi fakt mohlo jen zdát. Jsem moc vděčná za tu příležitost.

Proti mnohým soupeřkám vás znevýhodňovalo, že jste měla v nohách jeden opravný běh navíc. Jak se vám zamlouvá nový systém běhů na olympijských hrách? Je spravedlivý?

To je spekulativní, protože kdybych to měla přenést na sebe, tak podle starého systému bych s mým časem z rozběhu (52,20) do semifinále nepostoupila. Takže mně opravy pomohly. Na druhou stranu některé holky, které ji nemusely běžet, měly potom třeba v semifinále víc sil.

Lurdes Gloria Manuel v semifinále.

Kterou nejsilnější vzpomínku z olympijské premiéry budete odvážet?

Na zdejší přátelský duch, jaký panoval mezi všemi závodnicemi, i když někdo zaběhl lepší a někdo horší čas. Všechny jsme si popřály a podporovaly se, to se mi strašně líbilo.

Může vás Paříž posunout opět o kus výš ve vaší kariéře?

Určitě, byla skvělou motivací do budoucna a další zkušeností. Vím, jaký stres mě ještě může čekat a jaký mě už nepřekvapí.

Jaký vás překvapil?

Ten římský ve finále mistrovství Evropy byl zatím největší. Teď si ale už říkám, že je zbytečné se i takhle velkými závody stresovat, protože je to vlastně závod jako každý jiný. Ostatní závodnice jsou na startu ve stejné pozici jako já a někdy záleží i na tom, jak se která vyspí a jak se nají. Také olympiáda je v tomhle nepředvídatelná a ani největší favoritky nemusí vždycky postoupit.

Sezona nekončí, co vás v ní ještě čeká?

Mistrovství světa juniorů v Peru (od 27. srpna) a pak uvidíme. Jestli se něco povede domluvit a budu jakž takž ve formě, možná bych dala ještě nějaký mítink.

Posbíráte na juniorský šampionát v Limě ještě dost sil?

Bude to hodně náročné. Mám čas, tak snad nějaké načerpám. Chtěla bych se tam dostat co nejdál. Ale žádný čas ani umístění, na které myslím, teď říct nedokážu, protože v tuhle chvíli se cítím vážně dost unaveně. Třeba už se později budu cítit jinak. A v Peru zase úplně jinak.

Lurdes Gloria Manuel po dokončení semifinálového běhu na 400 metrů.

Měla jste v semifinále zatejpovanou achilovku. Zlobila?

Naštěstí drží, za což děkuju doktorům, hezky se tu o mě postarali. V závodě mě vůbec netrápila.

Byla jste na ploše i ve chvíli, kdy vrcholil závod Amálie Švábíkové. Zaregistrovala jste, co se jí povedlo?

Až po doběhu mi řekli, jak Amálka skončila. Moc jí gratuluju, je to strašně super výsledek, obzvlášť na olympiádě, kde je konkurence obrovská.

Což jste sama zažila. Když se ohlédnete, co všechno se od začátku sezony u vás změnilo, od úspěchů po nárůst pozornosti, jak se s tím vším vyrovnáváte?

Nemůžu říct, že by mě to nějak zasáhlo, i když sportovně vlastně ano. Poté, co se mi povedla Evropa v Římě, manažer mi pomohl sehnat Diamantovou ligu, což je ten nejprestižnější seriál, kde můžete být. I ostatní holky mě vnímají jako už... no, nemůžu říct jako úplně kvalitní soupeřku, ale snad ví, že mi to občas zaběhne dobře.

Užijete si teď ještě pařížské olympiády? Vyrazíte do města?

Ve čtvrtek mám v plánu odpočinkový den. Spíš si myslím, že ho celý jen proležím - a potom letím domů, tak moc času mít nebudu, abych si to tady prošla. Každopádně v mých očích je Paříž moc pěkné město a ráda bych se sem někdy vrátila.