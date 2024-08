Zklamání vystřídaly slzy štěstí. Manuel o překonání záseku i novém účesu

„Jsem nadšená a upřímně nemám moc slov,“ zářila devatenáctiletá česká naděje. „Včera jsem brečela, dneska brečím zase, ale jsem ráda, že to dopadlo,“ připomněla, že pondělní rozběh se jí s časem 52,20 vteřiny vůbec nevydařil.

Kdežto v opravách jste zaběhla 50,81. Co se změnilo?

Upřímně vůbec nevím, co se včera stalo. Možná nějaký zásek, protože mi běh vůbec nesedl a čas byl otřesný. Ale dneska jsem přišla na start a cítila se úplně jinak. Vyšlo mi to v pravou chvíli.

Jak jste překonávala smutek z rozběhu?

Přijeli sem rodiče, moji sourozenci i můj přítel, takže jsem si s nimi popovídala. A jsem ráda, že mě takhle naladili, protože to pro mě moc znamená.

V cílové rovince jste se prala o třetí místo, které by vám ještě dalo naději na postup s časem. Co jste si říkala?

Snažila jsem se co nejvíc zabojovat. Věděla jsem, že přímo postupuje jenom první, ale věřila jsem, že na čas by to mohlo vyjít. Cítila jsem, že se běží celkem rychle, takže potom jsme s Jihoafričankou Coetzeeovou na hot seats čekaly, jak zaběhnou soupeřky.

A taky jste si povídaly. Co jste řešily?

Nejdřív jsme si akorát stěžovaly, že nás strašně bolí nohy. Potom jsme řešily, jaké jsme měly časy a jestli to vyjde, taky jsem se jí ptala, jakou měla sezonu. A když jsme podle času posledního rozběhu zjistily, že postupujeme obě, tak jsme se radovaly.

Na snímku druhá zprava česká atletka Lurdes Gloria Manuel. (6. srpna 2024)

Vy jste měla úspěch spočítaný hned?

Ano. Koukala jsem na časy toho běhu, i jsem si pamatovala svůj. A když na tabuli padlo číslo soupeřky – bohužel pro ni byla pomalejší –, tak pro mě to znamenalo, že jsem se dostala. A emoce šly nahoru.

V ten moment se vám spustily slzy?

Přesně tak.

Za sebou jste nechala některé velmi kvalitní soupeřky. Měla jste díky tomu o to větší radost?

Jsem hlavně ráda, že jsem běžela pod 51, protože pod tuhle hranici jsem se v sezoně dostala třikrát a přála jsem si, aby to vyšlo zase. A jsem ráda, že se potvrdily tréninky, které jsem šla v období mezi republikou a olympiádou. Ukázalo se, že jsem pořád ve formě.

V opravném běhu jste se potkala i se Shaunae Millerovou, olympijskou vítězkou z Ria. Jak ji vnímáte?

Strašně dlouho ji obdivuju. Nejen za to, co dokázala, ale i za to, jakou motivaci dává mladým sportovcům a všem ostatním. Jako osobnost se mi moc líbí.

Vy sama už se mezi věhlasnými běžkyněmi rozkoukáváte?

Přesně tak, s některými už se začínáme poznávat. Je to strašně fajn a líbí se mi, že i když jsme na dráze soupeřky, tak po doběhu se pobavíme, zeptáme se, jak se komu běželo, jestli jsme v pohodě… Takováhle přátelská atmosféra by ke sportu měla patřit, protože ho dělá krásnějším.

Kolik sil vám zbylo na středeční semifinále?

No, únavu už trochu cítím, ale doufám, že se ještě vymáčknu. Olympiáda je v tomhle nekompromisní, bylo vidět, že i hodně favoritů se nedostalo dál, takže bych byla ráda, kdybych zaběhla zase pod 51. Každopádně postup do semifinále už je nad rámec všech mých očekávání. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že splním limit na olympiádu a dostanu se na ní do semifinále, tak bych nevěřila.

Lurdes Gloria Manuel v akci. (6. srpna 2024)

Může vám pomoct, že už znáte zdejší bouřlivou diváckou kulisu a nezaleknete se jí?

Určitě, i když atmosféra mě celkem dost motivuje, takže spíš cítím nervozitu před dalším velkým startem. Ale myslím, že závod už si teď budu akorát užívat. Můžu do něj jít s čistou hlavou, protože už tohle je pro mě vítězství.

Mimochodem, proč jste na olympiádu změnila účes?

Tyhle copánky se jmenují boho braids a teď celkem letí, takže jsem si je u mamky, která mi vlasy plete, trochu vyprosila. A strašně se mi líbí. Myslím, že když se člověk v určitém vzhledu nebo účesu cítí dobře, tak proč ne.