Provazy vody? Nevadí. A v semifinále klidnou hlavu, přeje si kníratý Rohan

Pršelo při jeho úvodní jízdě a doslova lilo při té druhé.

Olympijský kanál u městečka Vaires-sur-Marne 30 kilometrů od centra Paříže skrápěly celý den provazy vody. Slalomářům ale pochopitelně nic takového nevadilo, naopak.

„Vůbec mi to nevadilo. Naopak ty třicítky, které nás čekají v příštích dnech, jsou podle mě daleko větší problém. Já radši závodím v tomhle počasí, ale na druhou stranu se zase zaplní úplně celá tribuna a zážitek to bude ještě mnohem lepší,“ líčil kanoista českým novinářům.

V kvalifikaci, v níž vypadli jen čtyři nejslabší, obsadil nakonec po dvou jízdách dvanáctou příčku z dvaceti.

„Bylo by hodně špatný, kdybych nepostoupil. Snažil jsem se jet při té první jízdě závěr hodně pohlídaně. Netlačil jsem na to a vlastně to vyšlo. Měl jsem sice dotyk, ale jinak jsem jel dost pomalu, jak jsem si to hlídal,“ popisoval svou nakonec rychlejší jízdu.

Při té druhé totiž trochu riskoval, zároveň si zkoušel i jiný nájezd některých branek, aby zjistil, jestli jde o rychlejší variantu, nebo při ní naopak ztratí.

A spíš ztrácel.

„Už nahoře mi to nevyšlo, pak jsem se s tím trochu pral a dole jsem chtěl vyzkoušet něco k semifinále, ale to se mi vůbec nepovedlo. Fajn je, že to takhle vyšlo teď a ne v pondělí,“ pousmál se.

Hledal jsem se

V Paříži je vlastně z menší části i díky štěstí.

Na mistrovství Evropy, kde měl svou nominaci potvrdit, vůbec nepostoupil do finále. V kvalifikaci dojel až třiadvacátý a jen z tribuny tak sledoval, jestli Jiří Prskavec nebo Václav Chaloupka nedojedou mezi nejlepšími třemi a letenku do Paříže mu nevezmou.

„Ta situace neměla dobré řešení. Klukům jsem nepřál nic zlého, ale nedokázal jsem být klidný. Nejvíc jsem byl zklamaný, že jsem se do té pozice vůbec dostal,“ líčil tehdy.

Oba jeho kamarádi a zároveň soupeři v Tacenu ale chybovali a Rohana, který měl proti nim výhodu čtvrtého místa z loňského mistrovství světa, nakonec do Paříže poslali.

OLYMPIÁDA! Kvarteto českých vodních slalomářů, kteří si na evropském šampionátu vyjeli účast na olympijských hrách v Paříži: kanoisté Lukáš Rohan a Gabriela Satková a kajakáři Antonie Galušková a Jiří Prskavec.

Náplast na poslední roky, které byly všechno, jen ne ideální.

Poolympijská kocovina po stříbrném závodě v Tokiu možná byla silnější, než by sám čekal. Pral se s vlastní hlavou, s motivací, s důvody, proč vlastně dělá to, co dělá.

„Hledal jsem se,“ uznal. „Přemýšlel jsem, jestli chci se slalomem pokračovat, protože mu věnuju fakt hodně času. Uvažoval jsem, jestli není čas na to dělat něco jiného.“

Dostudoval žurnalistiku, psal články a do toho dál trénoval. Jen už bez té pohody, která ho dostala až k tokijské medaili. Psychicky uvadal.

Ono to bylo znát i na jeho výsledcích.

Na stupně vítězů se v závodech Světového poháru skoro nedostal, často se stávalo, že nepostoupil ani do finálových bojů.

Ve světovém žebříčku kategorie C1 vypadl z první desítky.

Na jeho místo jedničky se tlačil mistr světa z roku 2021 Chaloupka a o olympijskou nominaci nakonec bojoval i do té doby výhradní kajakář Prskavec.

Až loni na mistrovství světa v Londýně se odrazil ode dna. Tři setiny sekundy ho dělily od bronzu, čtvrtým místem si ale vyjel nejlepší umístění na šampionátu v kariéře.

„Hodně lidí o mně už trochu pochybovalo a přiznám se, že já o sobě taky. Ale dokázal jsem, že to ve mně furt je.“ pravil. „Jsem fakt spokojený s tím, co jsem po celé mistrovství předváděl. Zajel jsem tu pět čistých super jízd (včetně závodu hlídek a vyřazovacích kol). Odvezu si z Londýna nejen dobrý zážitek, ale hlavně pocit, že ještě nepatřím do starého železa.“

Dát hlavě znovu ten správný směr mu pomohl mentor a mentální kouč Jan Mühlfeit, který ho naladil na optimističtější vlnu. Přiznal si, že už možná nikdy nebude tak absolutní profík jako před Tokiem.

Že bude slalomu dál dávat maximum, co zvládne, i když to třeba bude o trochu míň než dřív. A že je to tak v pořádku. A najednou se zase probudil.

Začal toužit i po jiné olympiádě, než jakou zažil v Japonsku – necovidové, s fanoušky na tribunách, s energií všude kolem. „Zažít olympiádu se vším, co k ní patří, byl pro mě velký sen a hnací motor. Poslední rok jsem tomu podřídil všechno,“ vyprávěl.

Francouzi si to užívají

A ten sen si teď plní.

Už na kvalifikaci pařížského závodu pod pěti kruhy dorazily tisíce fanoušků. Schovávali se sice pod pláštěnkami a deštníky, kulisu ale vytvořili pořádně bujarou.

„Je vidět, že si to Francouzi užívají. Přijde mi neskutečné, že přišlo tolik lidí, když v uvozovkách o nic nejde. Sporty je baví, budou chodit, což je pro nás dobrá zpráva,“ popisoval.

Na tváři měl přitom těžko přehlédnutelný knír, na který u něj fanoušci ani kolegové z reprezentace nejsou zvyklí. Proč tak najednou?

„Takhle jsem to oholil, přišel dolů a holky řekly, že je to super. Jířa Prskavec se mi teda vysmál, ale on závidí, protože mu vousy nerostou, tak knír nemůže mít,“ smál se dobře naladěný Rohan.

Optimismus si bude chtít přenést i do pondělního semifinále a případného boje o medaile. Do něj postoupí nejlepších dvanáct kanoistů z šestnácti.

Pořád relativně milosrdný klíč.

„Budu potřebovat klidnou hlavu. Jízda bez větší chyby by měla na postup stačit. Když přijde dotek, bude potřeba zrychlit a risknout to,“ moc dobře ví.

K obhajobě stříbra bude rychlost a odvahu potřebovat tak či tak.