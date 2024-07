Repete magického pondělí, jen bez medaile. Choupenitch a tajemství, Rohan a nabíjení

Náhoda tomu chtěla, že i na pařížských hrách vkročili do bojů o medaile ve stejný den. Znovu v pondělí.

Ale medaile nemají.

Choupenitch skončil už v osmifinále. Rohan dlouho živil naději na stupně vítězů, než jej soupeři odsunuli ve finále na 6. místo. Od bronzu ho dělilo 1,06 sekundy. Tak málo. Kdyby se nedotkl třetí brány, bral by stříbro.

Choupenitch svým prvním zápasem úplně proletěl. Poláka Siesse zdemoloval 15:3. Ale osmifinále s Guillaumem Bianchim mělo opačný průběh – rychlý konec 5:15.

„Fuuuua. Jsem smutný. Skóre zápasu neodpovídá tomu, jak těsné to často bylo,“ štvalo ho.

Rohan se naopak po svém závodě usmíval: „Z dneška mám obrovský zážitek a nechci si ho nějak kazit. Nemá smysl brečet a nadávat si za šťouch. Hrozně moc jsem si to užil, protože co tu francouzští fanoušci předvádějí, je famózní. Ale až se kouknu na video, asi budu na sebe naštvanej.“

Český šermíř Alexander Choupenitch během osmifinále olympijského turnaje.

Zatímco na jaře se nedostával ani do finále pohárových klání a mistrovství Evropy, teď znovu prokázal, že je mužem vrcholných akcí.

Tak jako v olympijském Tokiu.

Nebo loni, kdy po šedivé sezoně dojel na mistrovství světa v Londýně čtvrtý.

A v Paříži? „Byla to moje nejlepší jízda v sezoně,“ ujistil. „Nikdy nebudu jako Jířa Prskavec, co je schopný vyhrát pokaždé. Na to nemám. Moje síla je v tom, že se dokážu připravit na fakt důležitý závod.“

Že má na ně hlavu, dokázal dravostí a nasazením ve finále. Na startu si řekl: Jdu do toho all in. A přesně to udělal. „Každý z těch dvanácti kluků stál na startu s tím, že bude riskovat a pojede na medaile. A ty chyby potom zákonitě přicházely. Některé větší a jiné menší, jako ta moje.“

Po hrách v Tokiu se hledal. Měnil kouče, odešel od otce k Lukáši Kubričanovi. Procházel fází kariéry, kdy ho vodní slalom přestával bavit. Dostudoval fakultu žurnalistiky na Univerzitě Karlově, psal a přemýšlel, jestli nemá přehodit životní výhybku. I přesto, že 28 let není ve vodním slalomu žádný věk.

Český kanoista Lukáš Rohan bojuje o postup do finále olympijského závodu.

„Cítil jsem, že se ode mě po olympijské medaili čekalo víc. Loni jsem měl pochybnosti, jestli se chci touhle cestou ubírat dál. Možná jsem byl trošku vyhořelý. Nevěděl jsem, jestli bych nepotřeboval v životě radikální změnu. Hodně jsem přemýšlel o tom, jestli nemám udělat velký úkrok stranou,“ přiznal.

Ještě že ho neudělal.

Protože: „Dnešek mě zase nabil. Jedu dál.“

Také třicetiletý Choupenitch měnil v uplynulých třech letech kouče. Opustil ho Stefano Cerioni, olympijský vítěz ze Soulu, což dlouho nesl těžce. „Po psychické stránce to se mnou určitě zarezonovalo. Ocitl jsem se v situaci, kdy jsem nevěděl, co dál, a do toho jsem onemocněl covidem,“ vzpomínal na těžké období.

Daleko víc se vrhl do hudby. Po Tokiu vydal singl s názvem Boj, kde se objevil třeba i MMA zápasník Jiří Procházka.

„Hudba? Dokáže absolutně podpořit emoci, kterou prožíváte, nebo ji naopak úplně změnit. Poslouchám ji hodně – po ránu, při jízdě autem, v posilovně… Hudba je i moje hobby. Tvořím ji, což mě moc baví; dělám to, aniž bych v tom viděl jasný cíl,“ povídal.

Oba rodiče jsou operní pěvci, tak není divu, že ho muzika tolik láká.

„Doma se pořád zpívalo,“ vzpomínal už dřív.

Před odletem do Paříže vydal nový singl Long Haul, v jehož klipu se objevují třeba Lukáš Krpálek, Barbora Seemanová, Martin Fuksa nebo Kristina Mäki. „Vytvořil několik hudebních singlů a je to ryzí showman. Takže když přijde na akci partnera, neukáže jen medaili, ale zazpívá, což je zcela unikátní. A jeho hodnotu a atraktivitu to výrazně zvyšuje,“ má jasno manažer Jan Koukal.

Obcházel i různé televizní pořady. Byl v Show Jana Krause, Máme rádi Česko nebo ve Všechnopárty. V domovském Brně vystupoval s Richardem Krajčem, dostal spoustu dalších nabídek.

Později zároveň přiznal: „Kdybych býval na olympiádě v Tokiu vyhrál, třeba bych už skončil. Teď chci šermovat až do doby, kdy budu mít pocit, že jsem naplnil svůj potenciál. Není to potřeba definovat časově.“

Láska k šermu ho nikdy neopustila, i když se mu tolik nevedlo. I proto v posledních měsících dost věcí změnil. Tajil, kdo ho trénuje, a často se i schovával. S fleretem cvičil po hotelích, po garážích, v Hongkongu i v dětské herně v prostoru, kde vydávali obědy.

Až z toho byla jedna z nejlepších sezon, kterou dosud měl.

Jen v Paříži to tentokrát nepotvrdil.

„Mrzí to, ale zároveň už jsem starý kořen, který dokáže vstřebat výhru i prohru. Poučím se z toho a na příštím turnaji budu zpět. Budu pořád dělat to, co mě baví a co miluju.“