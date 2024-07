Nést vlajku v Paříži? Pocta, říká Krpálek. Přál ji ale kamarádovi

Krpálek už českou vlajku nesl při zahájení her v Riu 2016. Poté se mu této pocty dostalo třeba i při Evropských hrách v Minsku o tři roky později. Je už tedy vlajkonoš matador. Říká, že ačkoliv zatím neví, jak bude zahájení v Paříži probíhat, nervozitu necítí.

Jen s touto rolí letos nepočítal. „Když jsem vlajku nesl v Riu, tak jsem si myslel, že to bude někdo jiný,“ líčí dvojnásobný olympijský šampion.

Jaká tedy byla vaše první reakce?

Když mi Martin Doktor zavolal, že si sportovci zvolili mě, byl jsem trochu rozpačitý. Jde samozřejmě o obrovskou čest, ale já osobně chtěl, aby byl vlajkonošem Jiří Prskavec. Zasloužil by si to. Za Tokio, kde jsme spolu prožili moc krásný den. Za to, jaký je sportovec, a jak pravidelně vozí nejvyšší umístění. Martinovi jsem dokonce říkal, jestli nejde, že bych mu vlajku přenechal.

Judistická výprava i s dvojnásobným olympijským šampionem Lukášem Krpálkem vyráží směr Paříž.

Co na to on?

Snažil se mi můj nápad rozmluvit. Říkal, že tím, že volba probíhá mezi samotnými sportovci, by bylo hloupé, kdybych vlajku odmítl, a že by možnost byla asi jedině taková, kdybych na zahájení nešel. Tak jsem nakonec souhlasil. Nechci tedy, aby to vyznělo nějak špatně, jak jsem říkal, nést vlajku je čest, jde o olympijské hry, vrchol, co víc si přát, ale já osobně jsem zkrátka chtěl Jířu.

Co pro vás znamená, že volí právě sami olympionici?

Krásné, moc jim děkuju. Možná o to víc si toho vážím. Vlajku ponesu s hrdostí a věřím, že zahájení bude výjimečné.

Koho jste volil k Prskavcovi?

Renču Zachovou (judistku). Šlo by o hezkou dvojku, jsou totiž asi dva nejmenší členové výpravy. Tak teď budou dva nejvyšší. (smích)

Psal jste už Horáčkové?

Jen krátce, ve středu. Psal jsem jí, že jí gratuluju a že se těším.

Už víte, jak bude zahájení na řece probíhat?

Zatím vůbec. Snažil jsem se něco googlit, ale žádné podrobnosti jsem nenašel. Jsem zvědavý, jestli budeme stát na přídi, z ní mávat vlajkou, jestli loď budeme mít jen sami pro sebe… Uvidíme. Martina Doktora jsem se zatím na víc nevyptával. Vím, jak olympiády probíhají, jak na ní lítají od rána do večera. Tedy spíš do noci a ráno jsou zase na nohou. Tak jsem ho nechtěl zatěžovat a poptám se ho na podrobnosti, až dorazím do vesnice.

VLAJKONOŠ. Judista Lukáš Krpálek (s vlajkou) při zahajovacím ceremoniálu her v brazilském Riu

Vás ale asi nic nerozhází, s nošením vlajky už máte bohaté zkušenosti.

Co si matně vybavuju, tak ani v Riu jsem nebyl nervózní. Jde fakt jen o okamžik, kdy jste v televizi vidět. Tehdy jsem ji ještě nesl sám, od Tokia se nosí v páru. Což je lepší, věřím, že si s Maruškou pomůžeme a nezvoráme to. (smích) Co si taky pamatuju, tak jsem v Riu musel být asi o dvě nebo o tři hodiny dřív než ostatní, což nebylo nic moc. Teď si říkám, že by to takové být nemuselo.

Závodit budete až 2. srpna. Co vás do té doby čeká? Je prostor se jít podívat i na nějaké jiné sporty?

Vždycky mi dělalo dobře, když jsem měl nějaké rozptýlení, abych nemyslel pořád jen na judo. Už jsem se i díval, jaká jiná sportoviště bych mohl navštívit. Třeba beachvolejbal má být asi 300 metrů od naší haly, tak by rád zašel na něj.

A dál?

Další ještě uvidím. Nejraději bych samozřejmě šel podpořit Jířu, ale má finále den před mým startem. V Riu to ale bylo stejně a zvládl jsem to. Jířu tedy uvidím podle aktuální situace, bude záležet, v kolik hodin třeba budeme mít vážení a podobně. Hlavní samozřejmě je, abych všechno skloubil s vlastním tréninkem a odpočinkem a byl připravený.