S tímhle jsem nepočítal, smutnil Krpálek. Bude to bolet hodně dlouho

Přitom to všechno začalo parádně.

V aréně, kterou před třemi lety Francouzi postavili jen proto, aby kopírovala v té době renovovaný Grand Palais, si pohrál v úvodním zápase s Nizozemcem Jelle Snippem.

Byl aktivní, soupeře po tatami naháněl a minutu a půl před koncem získal první bod na wazari, jen aby o chvíli později Snippeho povalil znovu a 66 sekund před vypršením limitu oslavil postup.

Český judista Lukáš Krpálek zápasí s Jellem Snippem v prvním kole. (2. srpna 2024)

„Takhle jsme si to nastavili. Že se bude rvát o úchop a nebude nad tím přemýšlet. Že se bude prát tak, jak jsme viděli. Dobře pracoval v boji o úchop, byl v pohybu, navazoval techniky. Chtěli jsme, aby ho takhle převálcoval,“ popisoval kouč Petr Lacina.

Jenže pak přišel 170kilogramový pořízek z Japonska.

A po minutě a půl byl konec.

Lukáši, co se při zápase s Japoncem stalo?

Bohužel jsem udělal chybu, na kterou jsme byli víceméně připravení. Věděli jsme, co dělá za chvaty, že nesmím zůstat stát. A já se zastavil, nechal ho vlézt do chvatu a bohužel tím, že má hmotu, jakou má, tak to dokázal dotáhnout. Doplatil jsem na to.

Přitom ze začátku zápasu jste byl hodně aktivní, útočil jste.

Aktivní jsem sice byl, ale zároveň bylo hrozně těžké celou tu hmotu rozhýbat. Nějaké suprové momenty tam byly, snažil jsem se mu sundávat jeho dominantní ruku, což se dařilo. Několikrát jsem i nastoupil a vychýlil ho. A pak přišel ten okamžik, kdy si chytil úchop a nastoupil do uchi maty, kterou má skvělou. Je to judista, který i přesto, že má 170 kilogramů, tak má techniku i pohyby celkově nádherné.

Co chybělo, aby mu začaly docházet síly?

Na to bylo ještě brzo, ještě minimálně minutu to kolem něj chtělo běhat. On na to ale byl samozřejmě připravený, snažil se dělat maximum, abych kolem neběhal, nepracoval v úchopu, což mi nesedí. Byl na mě skvěle připravený a dneska byl bohužel lepší.

Jak těžké bude se s takovou porážkou vyrovnat?

Vůbec nevím. S tímhle jsem rozhodně nepočítal, i když jsem na olympiádě, kde jsou ti nejlepší judisti světa a takové věci se stávají. Nejsem jediný, kdo takhle prohrál. V hlavě tohle člověk ale nemá. Snaží se jít za svým snem, dělat maximum, aby o medaili bojoval. Já vždycky měl rád turnaje v Paříži, ať už Grand Slamy, mistrovství Evropy, světa… vždycky mě to tady hrozně nakoplo a motivovalo. Stejně jako teď, jen s tím rozdílem, že tentokrát se to nepovedlo.

Je to nejbolestivější porážka spolu s tou z Londýna před dvanácti lety?

Těžko říct. Tady vím, že jsem se do toho zápasu pořádně ani nedostal. Přitom jsme byli připravení, chtěl jsem soupeře unavovat, postupně to rozjíždět, k čemuž ale vůbec nedošlo. Londýn samozřejmě mrzel opravdu hodně a dlouho, ale tam jsem od začátku Chajbulajeva drtil. Věděl jsem, že jsem ho mohl a měl porazit. Tehdy jsem ale udělal chybu a prohrál jsem.

Lukáš Krpálek končí. Japonec Tacuru Saitó využil své váhové převahy a českého judistu překvapil ipponem. (2. srpna 2024)

Teď to bylo trochu jiné.

Ano, i když i tohle bude dlouho bolet. Vím, že mi před olympiádou spousta lidí říkalo, že už nemám komu co dokazovat. Že kdyby to nevyšlo, tak už se povedla spousta věcí. Já ale chtěl medaili, chtěl jsem tu nechat všechno, tělo na to bylo připravené. I já jsem se v zápasech cítil dobře. Bohužel.

Při vážení jste měl 113,5 kilogramů, zatímco Japonec 172. Byla to pro vás optimální váha?

Na takové závodníky, jako je Saito, by člověk potřeboval mít mnohem víc, aby podobné nástupy a chvaty ustál. Když nastoupí do 113kilového člověka, mám co dělat, abych to eliminoval a aby mě nehodil na ippon. Ale jinak byla moje váha suprová. Kdybych měl soupeře mezi 130, 140 kily, bylo by to jiné. Ale na tom nezáleží.

Na co se upnete teď?

Popravdě? Úplně nevím. Všechno jsem směřoval k tomuhle dni a nepřemýšlel nad tím, co bude, až bude olympiáda za mnou. Budu si chtít odpočinout, protože příprava byla dlouhá, kvalifikace byla dlouhá. A pak? Nevím. Pojedu navštívit rodinu na Vysočinu, odpočinu si a co bude dál, to uvidíme.