Žíněnka je posvátné místo, říká Krpálek. Trash talk? V judu neexistuje

„I já to tak vnímám. Žíněnka je pro nás posvátné místo, kterému se klaníme. Úcta je v nás, učíme se ji odmala,“ líčí jediný dvojnásobný olympijský šampion z početné české výpravy do Paříže.

Proč by nikdy nešel do MMA? Proč se neustále někomu klaní? A jak moc mu změnilo život zlato z Ria? I o tom vypráví v exkluzivním rozhovoru, který je součástí seriálu Naděje pro Paříž.

Lukáši, jak důležitou roli hraje v judu etika?

Moc, jsou to neoddělitelné nádoby. Úcta, pokora, respekt k ostatním, to v našem sportu bylo odjakživa. Když vyhrajeme zápas, neměli bychom skákat radostí, řvát, rozeběhnout se do publika. Existují striktně daná pravidla, na která dohlíží i rozhodčí, který mnohdy sportovce uklidňuje.

A k tomu to klanění.

Přicházíme do zápasiště, ukloníme se. Pak znovu, pak soupeři, rozhodčímu. To samé při příchodu do tělocvičny. Děti to učíme odmala, což se mi líbí, jiné sporty nic podobného nemají. A když přiletíte do Japonska a vidíte, jak se všichni navzájem klaní i na ulici, nádhera, fakt mě to vzalo.