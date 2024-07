Kamarádi z Ria. Sílu čerpáme z rodiny, shodují se Krpálek s Prskavcem

Vyzkoušejme si nejprve, jak dobře se znáte. Povězte, co je největší neřestí toho druhého?

Prskavec: Když se Lukáš naštve, tak hodně řve.

Krpálek: A občas dokonce řvu, aniž bych o tom věděl. Nejen při naštvání, ale i když mě něco baví, třeba na tréninku.

Prskavec: Prostě jakmile něco silně prožíváš.

Krpálek: Ale nějaká Jířova neřest? Žádnou nevím. Ve všem je tak disciplinovaný.

Prskavec: Prdlajs, třeba mám slabost na sladké.

Krpálek: To je fakt. Stejně jako moje Evička. (manželka) Když byly naše rodiny na dovolené na Maledivách, nějaké to sladké tam padalo.

Dobře, teď otázka číslo dvě: Které je nejoblíbenější jídlo toho druhého?

Prskavec: U Lukáše? Grilovačka nebo steak, pořádné maso.

Krpálek: Jo, udělané medium. Taky nedám dopustit na suši. U Jíři bych tipoval spíš těstoviny.

Prskavec: Ty miluju. Ale úplně nejoblíbenější je samozřejmě smažák.

Krpálek: Ten jsem jako sportovec radši ani nechtěl zmiňovat.