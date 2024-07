Češky po triumfu nad jedničkami: Linda hrála za Dánsko, máme vtipné situace

Lindo, super tiebreak vyšel skvěle hlavně vám. Jak jste se v něm cítila?

Nosková: Snažila jsem se do míčů víc chodit, protože jsem věděla, že ony jsou zkušený pár. V těchto situací, ve kterých rozhoduje pár míčů, už byly hodněkrát, takže jsem se snažila vyjít z toho co nejlíp.

Díky čemu jste na favorizované Američanky vyzrály celkově?

Muchová: Začaly jsme proměňovat šance. V prvním setu se nám nedařilo rebrejkovat je zpátky, ale ve druhém jsme příležitosti využily. A v super tiebreaku člověk nikdy neví, co se stane. Linda chytla super slinu, což nám zápas vyhrálo.

Jak záludná byla zhruba půlhodinová dešťová přestávka v koncovce druhého setu?

Muchová: Naopak byla velmi příjemná.

Nosková: Sice jsme vedly, ale před pauzou jsme prohrály snad osm míčů po sobě. Američanky byly na vlně, takže díky přerušení jsme mohly jít z kurtu a potom se lépe soustředit, abychom set doservírovaly.

Utkání doprovázela bouřlivá atmosféra, vnímaly jste ji?

Nosková: Byly slyšet oba tábory fanoušků, někdy jsme dokonce musely čekat, až se uklidní. Ale bylo skvělé, jak z našeho vítězství měli Češi radost.

Jste mezi osmi nejlepšími páry, pokukujete už po pódiovém umístění?

Nosková: Čtvrtfinále budeme hrát stejně, jako by šlo o první kolo. A jestli vyhrajeme, tak se můžeme bavit o nějaké medaili. Uvidíme.

O semifinále zabojujete proti tchajwanskému páru Sie Šu-wej, Tsao Čch’-a-i. První jmenovaná má atypický styl, už jste se s ní střetly?

Muchová: Já s ní před pár lety hrála jen singla. V deblu má několik grandslamů s různými spoluhráčkami, takže je hodně šikovná. Je velmi nepříjemná hráčka. Její spoluhráčku neznám, ani jsem neviděla žádný jejich společný zápas. Zkusíme se na ně připravit co nejlépe a podat nějaký obdivuhodný výkon.

Karolína Muchová a Linda Nosková v zápasu čtyřhry. (31. července 2024)

Obě jste skvělé singlistky, jste díky tomu pro soupeřky nečitelné?

Muchová: Je to možné, ani my někdy nečekáme, co na kurtu předvedeme. Občas máme takové vtipné situace, že si zakřičíme, ale úder stejně hraje ta druhá, nebo obě jdeme po stejném míči. Ale myslím si, že pár deblových situací už jsme zahrály docela dobře, a ve čtvrtfinále budeme mít další možnost si nějaké zkusit a zdokonalit se v nich.

Lindo, k červené sukni jste zvolila bílé tílko bez oranžových rukávů, takže už jste sundala holandské barvy?

Muchová: Dneska hrála za Dánsko.

Nosková: Bohužel je možné, že příště to zase bude Nizozemsko. Nebo kdo ví co. Ale jestli naše jediné problémy budou, že nebudeme mít oblečení pro druhý den, tak v pohodě.

Karolíno, komu přál váš slovenský trenér Emil Miške v osmifinále dvouhry mezi Barborou Krejčíkovou a Annou Karolínou Schmiedlovou?

Muchová: Neptala jsem se ho, ale myslím, že fandil Báře. Je tady s českým týmem, chodí v českém tričku, takže ani nemá jinou možnost. (smích)