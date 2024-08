Muchová o šílených chybách: Zavřu oči a chci se vypařit. S Noskovou přesto vítězí

Vtipkování o oblečení provází celou jejich pouť turnajem.

Mladší z Češek pro čtvrteční čtvrtfinále opět navlékla bílé tričko s oranžovými pruhy na rukávech, starší z reprezentantek tak díky karambolu v závěru, z nějž si odnesla výrazné skvrny, získala podobnou kombinaci.

Jelikož je v Paříži čekají ještě minimálně dva zápasy – semifinále a pak boj o zlato, či bronz –, řeší nepředpokládané komplikace.

„Mám tady jen tohle jedno tričko, takže až přijedu domů, budu prát,“ popisovala Muchová. „Bílé oblečení na antuku není ideální, ale moje parťačka nemá modrý vršek, takže jsem se musela přizpůsobit.“

Kromě těchto drobných zádrhelů jim ale spolupráce šlape báječně.

I když…

Spíše řekněme, že dokážou obdivuhodně zvládat těžké mače, v nichž jinak nepředvádějí dokonalý výkon.

Například ve čtvrtfinále proti nepříjemným tchajwanským soupeřkám Sie Šu-wej, Tsao Čch’-a-i ztratily první sadu 1:6 a místy to vypadalo, že se snaží o jakousi deblovou sabotáž.

Několikrát se i z jasných pozic výrazně zmýlily, na některé údery protivnic ani nezareagovaly, načež se se směsicí výčitek a pobavení dívaly jedna na druhou. Výmluvná je i statistika třinácti nevynucených chyb a pouhých tří vítězných míčů.

Karolína Muchová a Linda Nosková ve čtvrtfinále čtyřhry. (1. srpna 2024)

„Některé chyby jsou šílené a k pláči,“ nezastírala Muchová. „Zavřu oči a doufám, že se z kurtu vypařím, ale když je otevřu, tak na něm pořád jsem.“

Nicméně i po závažných minelách se na sebe usmívaly, čímž se nasměrovaly k tomu, aby je příště neopakovaly.

„Je super, že se podpoříme, odlehčíme to a jedeme dál.“

Jen trenérům, kteří je sledují, zejména bývalému vynikajícímu deblistovi Petru Pálovi, někdy připravují hotová tenisová muka.

„Místy pro ně asi není lehké se koukat, co na kurtu vytváříme,“ tuší Nosková. „Po prvním setu se nám snažili dát nějaké rady, co máme změnit. Utkání přeci jenom vidí z jiných úhlů, jinýma očima. My se tyhle prvky snažily zapojit a i díky tomu se nám podařilo zápas otočit.“

A pochopitelně ukázaly i parádní kousky. Šikovností na síti a silou od základní čáry mnohokrát vybídly zaplněný dvorec Suzanne Lenglenové k bouřlivému aplausu.

„Je hezké, když se nám jednou z patnácti pokusů povede hezká výměna,“ pokračovala Muchová v dobré náladě.

Obecenstvem dvakrát projelo i pořádné zahučení. Poprvé v momentě, kdy Nosková vyslala pumelici přímo do Tsao Čch’-a-i, která čekala na volej. Češka se jí za nechtěný nástřel ihned omlouvala, před její druhou ránou se Tchajwanka stačila jen tak tak skrčit.

Lindo, co vám sokyně udělala, že jste do ní šila takové pecky?

„Na síti byla strašně otravná,“ zasmála se Nosková. „Ne, samozřejmě jsem ji nechtěla trefit přímo do těla, to se nedělá. Byla spíš náhoda, že míčku překážela v cestě. Žádné drama.“

I bez podobných úderů ale tenistky na dvorci klídek a pohodičku ani zdaleka neměly.

O účast v semifinále se totiž přetahovaly v infarktovém super tiebreaku.

Češky v něm za stavu 8:9 odvrátily mečbol, vítězství si pak zajistily až na třetí pokus.

„Záleželo na každém bodu,“ přiblížila Nosková. „Bylo dobře, že jsme chytly začátek, že jsme soupeřky nenechaly utéct třeba na 4:2. Furt jsme se držely u nich. A konec jsme zvládly, i když jsme čelily mečbolu.“

Karolína Muchová a Linda Nosková ve čtvrtfinále čtyřhry. (1. srpna 2024)

Postaraly se tak o velmi lichotivou českou statistiku na probíhající olympiádě: reprezentační dvojice uspěly ve všech šesti případech, kdy se do zkrácené varianty třetí sady dostaly.

Muchová s Noskovou se podepsaly pod polovinu těchto těsných výher. A ta poslední je dostala do situace, že pokud v Paříži ještě jednou zvítězí, odvezou si medaili.

„Ale nebereme to kdovíjak dramaticky,“ shodly se. „Okolí možná trochu bude řešit, že o něco hrajeme, ale my jsme takové povahy, které si to nenechají stoupnout do hlavy.“

V semifinále se postaví Italkám Jasmine Paoliniové a Saře Erraniové, jež na letošním Roland Garros účinkovaly ve finále. „Kluci v týmu se podívají na jejich zápasy a dají nám nějakou radu, co hrát,“ nastínila Muchová přípravu. „Ale hlavně se soustředíme na svou hru.“

Případná porážka v semifinále by pro ně na rozdíl od běžných turnajů neznamenala konec. I kdyby jim duel s Italkami nevyšel, zamířily by do utkání o bronz.

„Ale doufám, že my tento zápas hrát nebudeme,“ ujistily, že si hýčkají finálové ambice.