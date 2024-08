Ondra si vaří sám. Psychice pomáhá vědomí, že ostatní chodí do jídelny, říká

Testing the wall and some boulders during the official training✌️Climbing field of play looks just amazing here in Paris #parisechoes



CZ:



Testování stěny a pár boulderů během oficiálního tréninku✌️Lezecké závodiště vypadá tady v Paříži fantasticky #parisechoes



@janvirtphotography (first 2) and @gabriela_vrablikova



