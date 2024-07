Hrdě a s pokorou. Prskavec se zapojil do štafety s olympijskou pochodní

Kajakář Jiří Prskavec se bezprostředně po příletu do dějiště olympiády zapojil do štafety s olympijskou pochodní. Společně s dalšími šampiony ve vodním slalomu z Tokia Jessicou Foxovou, Ricardou Funkovou a Benjaminem Savšekem na raftu provezli tratí v Paříži pochodeň, kterou nesla olympijská vítězka z Londýna Emilie Ferová. Pak Prskavec sám držel pochodeň v ruce. Uvedl to Český olympijský výbor (ČOV).