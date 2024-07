Jeden živel nestačí. Galušková létá nejen na vodě, kvůli Paříži překonala strach

Právě to, že se Galušková dokázala na pařížskou olympiádu dostat, jí dalo impuls začít své překonané trápení sdílet. Inspirovat ostatní, aby své problémy nenechávali ležet.

Protože sama ví, jak snadno se sebedůvěra ztrácí a jak obtížně ji člověk zase skládá zpět.

Vše přitom začalo vcelku nenápadně.

Byla talentovanou juniorkou, dvakrát vyhrála mistrovství světa, v kategorii do třiadvaceti let získala na mistrovství Evropy bronz, úspěšně se zapracovávala do seniorské reprezentace.

V roce 2021 se dostala jako předjezdkyně na olympiádu do Tokia, na domácím Světovém poháru v Troji postoupila do finále.

Jenže pak přišel světový šampionát do třiadvaceti let ve slovinském Tacenu. V kvalifikaci zajela svou standardně kvalitní jízdu, ale co to? Nestačila s ní ani na nejlepší patnáctku!

„Říkala jsem si, jak se to mohlo stát, že to přece není možné. Zbylé jízdy se od toho odvíjely, nebyla jsem schopná předvést to, co umím,“ vzpomíná. I tak skončila pátá, pocit nejistoty v ní ale zůstal a rostl.

Kajakářka Antonie Galušková na mistrovství Evropy ve slovinském Tacenu

„Od té doby jsem měla na každém závodě strach z toho, jak dopadne. Ve finále svěťáku jsem čekala na startu, a tak se bála výsledku, že jsem nevěděla, jestli chci vůbec odstartovat.“

Před svým premiérovým semifinále na zářijovém mistrovství světa v Bratislavě se rozplakala. „Brečela jsem, že mě ten stres nebaví, že nechci být na závodišti a že mi to za to nestojí.“

Přesto pak zajela natolik dobře, že postoupila do finále, a tam s psychickou podporou od tatínka získala skvělé šesté místo. „Výsledky jsem vlastně měla dobré, ale ten pocit, s jakým jsem závodila… to bylo hrozný,“ vrací se ve vzpomínkách.

Výzva, a ne strašák

Dlouho se svým strachem bojovala sama, až těsně před začátkem sezony 2022 našla pomoc sportovní psycholožky. Společně pak šly do hloubky, do dětství, řešily Antonii Galuškovou – člověka, ne Antonii Galuškovou – sportovce.

„Musela jsem si začít věřit v normálním životě. A mít se ráda, což my holky máme vždy o trochu složitější, protože na sobě furt hledáme nedostatky. Takže jsem se musela přijmout taková, jaká jsem, od čehož se odvíjí i důvěra v sebe sama na té vodě,“ odkrývá.

Ví, že má stále na čem pracovat, ale že zároveň ušla velký kus cesty, bez kterého by se až na olympiádu nikdy nepropracovala.

„I kdybych si ale to olympijské místo nevyjela, tak na sebe pořád budu pyšná za to, že jsem to brala jako výzvu, a ne jako strašáka. Za mě je to pokrok, kterému ani sama nerozumím. O to víc jsem přesvědčená, že lidé dokážou neuvěřitelné věci, když fakt chtějí.“

Přitom u vodních slalomářů možná víc než v jiných sportech bylo zásadní, aby tento pokrok udělala už před loňskou sezonou.

Na jarních nominačních závodech se potřebovala dostat do reprezentace, aby mohla startovat na zářijovém mistrovství světa v Londýně. Tam byla nejlepší z českých kajakářek, čímž získala výhodu, kterou ale téměř ztratila letos v dubnu, když při nominacích po dvou druhých místech vypadla ze třetího závodu už v semifinále.

Jestli chceš jet do Paříže, tak musíš ten poslední nominační závod vyhrát, žádná jiná možnost neexistuje, řekla si tehdy.

Do finále pak postoupila s nejrychlejším časem, startovala proto až jako úplně poslední, a proto jí neuniklo, jaký čas měly závodnice před ní.

„Věděla jsem, že někdo ulítl, a o to víc jsem si věřila, že to zvládnu o trošku líp. Byla to pro mě extrémně cenná zkušenost, že jsem si takovou situací prošla a ustála ji,“ hodnotní zpětně.

Čtvrtý nominační závod vyhrála a své místo v Paříži už potřebovala potvrdit jen nejlepším výkonem mezi českými kajakářkami na mistrovství Evropy v Tacenu. Což zvládla hladce – výhrou v semifinále a sedmým časem ve finále. Tehdy si mohla nahlas říct: Vážně se to děje.

Voda vždycky vyhraje

Dít se ale ve skutečnosti začalo vše už mnohem dřív.

Na Otavě v Sušici, kousek od domovských Tedražic, zkoušela před více než dekádou malá Tonička první záběry pádlem. Nejdřív se vody bála natolik, že musela maminka celou dobu držet její loďku za provázek, strach se ale zlomil prvním povedeným eskymákem, a pak už zbyl jen zdravý respekt.

„Ten mám pořád. Přece jenom voda je živel a vždycky vyhraje,“ varuje.

Antonie Galušková se svými rodiči Annou a Vladislavem

S vodou na kanále se seznamuje před každým závodem – vypláchnutím pusy na startu. Co začalo jako nutnost z nepříjemného pocitu sucha v ústech se postupem času přerodilo v předzávodní rituál. Loknutí se ale zvlášť na Vltavě z hygienických důvodů obloukem vyhýbá.

Když vyrůstala, okoukávala styl jízdy od starší sestry Karolíny, která jezdila v reprezentaci do roku 2018. Teď zase okoukává od Antonie techniku mladší sestra Bára, která už je také juniorskou mistryní světa.

„Ségra je trošku stresař, takže jí občas říkám to, co pomáhá na uklidnění mně. Že tělo přece ví, co má dělat, a když nad tím nebudu přemýšlet, tak to udělá v nějakém tom flow samo,“ popisuje.

Specialistka na hladká přistání

Ve „flow“ se Galušková pohybuje i při své druhé velké vášni a koníčku, který se snad jednou stane jejím plnohodnotným zaměstnáním: létání.

Nejprve chtěla být letuškou, ale když se poprvé podívala do kokpitu, zamilovala se do pilotování. A už několik let si jde rozhodně za svým: pilotní průkaz na ultralehká letadla, studium ČVUT a jednou snad létání s dopravními letadly.

V KOKPITU JAKO DOMA. Antonie Galušková si letadla zamilovala.

„Na vodě a létání mi přijde podobná ta soustředěnost, kterou musím mít. V závodě se celou jízdu musím soustředit a vědět o všem kolem mě. To samé v letadle, kde nejde vypustit ani vteřinu a stále se něco děje. Na druhou stranu v obojím se všechno postupně zautomatizuje a jde tak nějak samo,“ uvažuje.

„Před vzletem mě baví komunikace s věží, kdy máme určitou frazeologii a je potřeba říct vše správně. To není, jako když si s někým volám po telefonu. Tady to musím odříkat, jak má být. Pak se také vždy snažím o co nejhladší přistání, říkáme tomu butter landing. A musím zaklepat, že zatím se mi nestalo, abych s letadlem nějak drcla,“ líčí zapáleně.

V posledních měsících ale musela studium i létání samotné trochu upozadit kvůli svému olympijskému cíli.

Jak se blíží jeho naplnění, stále se zintenzivňuje pocit, že je opravdu olympioničkou. Přispělo k tomu i to, že si k úspěšné nominaci dopřála nový tablet do školy a také zcela speciální olympijskou loď.

Už 27. července proto vyhlížejte kajak s vlnkami v barvách trikolory a spoustou třpytek. Je totiž možné, že se zatřpytí i o den později ve finále.