Risk s váhou vyšel, taekwondistka Štolbová chce zlato. Soupeřky neřeší

Když v březnu letěla na olympijskou kvalifikaci do Sofie, posadil se vedle ní její trenér Viktor Jankovský. „Měl takový výraz, že mi bylo hned jasné, že něco přijde,“ vypráví Štolbová.

Jankovský své nejúspěšnější svěřenkyni navrhl: Co kdybys zkusila kvalifikaci v kategorii nad 67 kilo?

Což znělo bláznivě, ale zároveň to dávalo perfektní smysl.

Štolbová normálně zápasí v kategorii do 62 kilogramů, ta ale na olympijských hrách chybí, a tak plánovala nastoupit v kategorii do 67 kilogramů, ve které získala stříbro na loňských Evropských hrách.

Reprezentační trenér Jankovský si ale analyzoval kvalifikačního pavouka a soupeřky, které by Štolbovou v Sofii čekaly, a došel k tomu, že zatím s oběma na všech předešlých závodech prohrála.

„A jaká je šance, že porazím v jeden den dvě soupeřky, které jsem v životě neporazila?“ přemýšlela tehdy.

Proto s Jankovským zariskovali a zapsali se do kategorie nad 67 kilogramů, takzvaného „pluska“, kde zatím nikdy do té doby nezávodila. „Takže jsem tam mohla jen překvapit,“ vysvětluje strategii.

Od soupeřek a jejich trenérů si vysloužila přátelské pobavení. „Ty a v plusku? Jsi blázen!“ slyšela od nich v žertu.

Nejdřív ale musela splnit váhový limit, a tak se ze svých pětašedesáti kilogramů na potřebnou hranici dopila vodou. „Taky jsem pak čurala první ligu,“ směje se.

Taekwondistka Petra Štolbová se stříbrnou medailí z Evropských her.

V zápase vsadili s trenérem na její rychlost a obratnost. „Je jasné, že v blízkém boji mám oproti těm těžším holkám trochu nevýhodu, ani je nepřetlačím přes půlku tatami. Takže jde hodně o taktiku,“ líčí.

Risk se vyplatil. Turnajem prošla vítězně a mohla slavit historicky první olympijské místo pro české taekwondo.

„Vždycky to byl můj sen – být první, kdo od nás na olympiádu pojede,“ přiznává. „Ale souvisí to s tím, že jsem si přála sport v Česku celkově pozvednout. Aby se mě už lidé neptali: Taekwondo? To je takové judo, ne?“

Efektnost vystřídala taktika

Pojďme si tedy taekwondo společně se Štolbovou trochu přiblížit.

Na začátek: do juda má hodně daleko. „Kdyžtak už karate nebo kickbox, to je trochu podobnější,“ napovídá olympionička.

V jejím sportu jde hlavně o kopy, kterými se snažíte soupeře zasáhnout do hrudi a do hlavy. Součástí výbavy jsou ochranná helma a vesta a také speciální ponožky. Ve všech třech kusech oblečení jsou senzory zachycující úder. Při kopu na hruď je vypočítaná síla, kterou musí mít, aby ho elektronika uznala, při kopu na hlavu stačí díky citlivosti senzorů v ponožkách lehký dotyk.

„Dokud jsme neměli elektroniku, rozhodovali o úderech jen rozhodčí, takže styl boje se hodně lišil. Byl víc na efekt, akrobatičtější, vypadalo to, že prostě chcete protivníka sejmout. Dnes je to víc o taktice,“ vysvětluje Štolbová.

Počítají se také údery rukou, ty ovšem smí mířit pouze na hruď, zároveň je nezachycuje elektronika ale pouze rozhodčí u tatami. „Aby ho rozhodčí uznali, musí úder splnit určitá kritéria. Musí ho doprovázet pokřik, ruka musí být napnutá, musíte se dobře trefit,“ vypočítává.

Pokud mají trenéři pocit, že padl úder, ale elektronika ho nezachytila, můžou se přihlásit o přezkoumání video záznamu.

Zápas je rozdělen na tři kola po dvou minutách, mezi koly je minutová pauza. „Minuta se zdá jako spoustu času, ale vlastně se stihnete jen vydýchat, napít, poslechnout si taktiku od trenéra a hned se jde zpátky. Stavíme podle toho tréninky, abychom byli zvyklí si z plné zátěže během minuty odpočinout.“

Petra Štolbová s trenérem Viktorem Jankovským

V taekwondu, které se vyvinulo v Koreji jako bojové umění sebeobrany, je zásadní pokora a úcta k soupeři.

„Zvlášť po zápase je důležité podat si ruku se soupeřem a jeho trenérem. Když někdo nepodá ruku, řeší se to jako neúcta. Může se stát, že někdo prohrává, je frustrovaný a začne mluvit na soupeře nebo jeho trenéra. To u nás neexistuje, za to hned dostane napomenutí,“ přibližuje.

Za jedno dvouminutové kolo může zápasník dostat maximálně pět napomenutí. Udělují se i za další druhy nesportovního chování, třeba úmyslné spadnutí nebo chytání nohy soupeře.

Okamžik na hraně

Nejviditelnější částí taekwonda je zápas, neboli kyorugi, soutěží se ale také v sestavách, jinak také boji s imaginárním nepřítelem, které se nazývají poomsae.

V poomsae nějakou dobu soutěžil Štolbové bratr-dvojče a také maminka s tatínkem, kteří si založili tréninkovou skupinku s ostatními rodiči doprovázejícími své děti na kroužek. „Říkali si ‚fosil‘,“ vypráví s úsměvem.

Taekwondistka Petra Štolbová ve finále Evropských her.

To už je ale téměř patnáct let stará historie, když Štolbová u taekwonda teprve začínala. O tom, jak milovnice filmů s Rockym toužila napodobit svého hrdinu už od školky, vyprávěla už nesčetněkrát.

Teď sama píše příběh, který by stál za zfilmování.

Po bezstarostných a úspěšných začátcích nastal okamžik, kdy bylo její další směřování v taekwondu ohroženo. To když v osmnácti těsně před maturitou kvůli neshodám s maminkou odešla z domova a musela se postavit na vlastní nohy.

„Bylo to zrovna při olympijské kvalifikaci do Tokia, měla jsem tréninky dvakrát denně, do toho škola… Chodila jsem na brigádu, ale kdyby mi finančně nepomohl Olymp, musela bych pracovat víc, omezit tréninky… Tehdy to bylo hodně na hraně,“ ani po několika letech se jí na to nevzpomíná lehce.

„Naštěstí jsem měla kolem sebe spoustu lidí, kteří mě podrželi. S mamkou už jsme si to od té doby vyjasnily a teď máme skvělý vztah.“

Díky tomu, že nemusela ustávat v započaté práci, se její příběh znovu proměnil v pohádku. Navíc s nečekanou radostí.

Síla a ochrana

Přímou olympijskou kvalifikací sice prošla sama, dodatečně ale pozvánku na hry dostala i její tréninková parťačka Dominika Hronová, která v kategorii do 57 kilogramů dostala přednost před ruskou závodnicí.

Medailové taekwondistky Petra Štolbová a Dominika Hronová na Evropských hrách.

„Věřila jsem, že to Domče klapne, ale když jí to potvrdili, byl to masakr, totální euforie,“ líčí Štolbová se širokým úsměvem.

Po čtyřiadvaceti letech, kdy české taekwondo na olympijských hrách chybělo, tak vyšle do Paříže hned dvě zástupkyně.

8. srpna přijde na řadu Hronová, o dva dny později Štolbová.

V den zápasu se ráno osprchuje studenou vodou, aby se probudila. Na sportoviště si přinese s vybavením také runy, které jí tatínek vyřezal do kusu paroží – na sílu a na ochranu.

OCHRANA OD TATÍNKA. Ručně vyřezané runy nosí Petra Štolbová stále s sebou.

Zatejpuje si kotníky a ruce a do uší si k tomu pustí oblíbené písničky, které jí dokážou naburcovat. Pak už jen rozcvičení a příprava na zápas. Pokud vše půjde hladce, čekají ji čtyři zápasy. A medaile.

Nikdy se nekouká na to, s kým se na tatami potká. Nechává na trenérovi, aby podle nalosovaných soupeřek vymyslel taktiku a případně se nervoval s tím, jak zápas dopadne.

Ona se soustředí jen na sebe.

„Když chcete vyhrát, stejně musíte porazit všechny. Takže je jedno, kdo proti vám stojí,“ vysvětluje.

Svým přístupem zařídila už jeden historický zápis pro české taekwondo. Tak proč záhy nepřidat i jeden medailový?