Plachý a tichý lev. Jak kvůli králi her Marchandovi přerušovali jiné soutěže

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Paříž (Od našeho zpravodaje) - Tvrdil o sobě, že je plachý, tichý, rezervovaný a že není rád středem pozornosti. Tak to má Léon Marchand smůlu. Protože toho času není na světě jiný francouzský sportovec, který by byl oslavován víc než on.