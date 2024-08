Zlatý návrat krále, z něhož jde strach. O miliardáři, dříči i vtipálkovi Jamesovi

Jestli někdo dokáže potlačit stárnutí, tak právě on. Navíc by se mohl pod pěti kruhy ukázat ve vlasti, konkrétně v Los Angeles, kde od roku 2018 působí v dresu Lakers.

A pokud už v sobě sílu nenajde a v Paříži se s olympijskou, potažmo i reprezentační kariérou rozloučil, pak šlo o velkolepý závěr už tak zářivého příběhu.

James uzmul své třetí olympijské zlato a k tomu ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje. „Velký moment pro americký basketbal,“ říkal hrdě po sobotním finále, v němž pomohl k triumfu nad Francií 98:87 čtrnácti body, šesti doskoky a deseti asistencemi. „Všichni jsme stáli při sobě, zajímal nás jenom náš společný cíl.“

Jeden z nejlepších basketbalistů historie se právě kvůli hrám v Paříži vrátil do národního týmu po dlouhých dvanácti letech. Navzdory pokročilejšímu sportovnímu věku stále patří k nejproduktivnějším borcům v NBA a výjimečnost potvrdil i pod pěti kruhy.

„Je naším jasným lídrem, z každého dostává to nejlepší,“ oceňoval ho kouč Steve Kerr, který k němu poskládal sestavu se Stephenem Currym, Kevinem Durantem či Devinem Bookerem.

LeBron James (uprostřed) slaví se svými spoluhráči olympijský triumf.

„V ostatních týmech vyvolává strach a nám pomáhá v obraně i útoku,“ vyzdvihoval ho Durant, jenž vlastní ještě o jedno zlato víc.

Důkazem budiž triple double v semifinále se Srbskem, kdy James šestnácti body, dvanácti doskoky a deseti asistencemi pomáhal Američanům uhasit ztrátu až sedmnácti bodů. A ve finále vytáhl těžkou střelu či dynamický nájezd zrovna v momentě, kdy zámořský výběr potřeboval vzpruhu.

Ne nadarmo ho kouč Kerr chválil i za to, že svým přístupem dává parťákům pozitivní příklad.

Třeba o třináct let mladší Jason Tatum ho odmala obdivuje: „Je opravdu cool vidět jeho energii. Když jdu ráno do posilovny, on už tam častokrát je. V basketbale dosáhl všeho, čeho mohl, ale pořád pro něj má vášeň a nadšení.“

A rozhodně necítí potřebu se nad méně úspěšné spoluhráče, proti nimž v NBA nastupuje jako protivník, povyšovat či se jich stranit. „Je skromnější, než si lidé myslí,“ tvrdí o něm Bam Adebayo. „Je v centru pozornosti už od patnácti let, ale když se kolem něj pohybujete, zjistíte, že rád a často vtipkuje.“

Na své první olympiádě v Aténách 2004 byl James sám mladý nováček. Coby devatenáctiletý proseděl většinu turnaje na lavičce a přihlížel nezdaru v podobě bronzu. O čtyři roky později v Pekingu i následně v Londýně už Američany táhl za zlatem.

Americká basketbalová hvězda LeBron James čelí zájmu fanoušků.

Stejně si počínal v Paříži, kam dorazil už jako nejlepší střelec v historii NBA a její čtyřnásobný vítěz i nejužitečnější hráč.

Zároveň platil za jednu z největších superstar celých her, která má skutečně globální zásah. Na Instagramu ho sleduje 160 milionů uživatelů, časopis Forbes odhaduje jeho jmění na 1,2 miliardy dolarů.

Fanoušci šíleli už v momentě, kdy k zápasům nastupoval, a co teprve po jeho parádičkách v podobě přihrávek za zády či smečí. „Basketbal mají všichni rádi, je globálním sportem,“ říkal. „Doufám, že budeme dál inspirovat lidi po celém světě.“ Jemu se to bezpochyby povedlo. I kdyby už v Los Angeles 2028 opravdu nehrál.