Macron se může koupat. Kvalita vody v Seině je před startem OH vyhovující

„Doufáme, že se ještě zlepší, ale nemáme žádné obavy o pořádání soutěží,“ řekl rozhlasové stanici RFI náměstek pařížské starostky Pierre Rabadan. Kvalitu vody v Seině, kterou ovlivňují například množství srážek a teplota, budou hygienici i nadále sledovat.

Pokud by obsah enterokoků a bakterií E.coli v řece překročil povolenou hranici, pořadatelé olympijských her mají připravené náhradní řešení. Dálkoví plavci s jediným českým zástupcem Martinem Strakou by mohli závodit ve Vaires-sur-Marne nedaleko Paříže, kde se budou konat veslařské a kanoistické soutěže.

V triatlonu, kde bude české barvy hájit Petra Kuříková, v extrémním případě pravidla umožňují soutěžit v duatlonu bez plavecké části.