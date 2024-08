ONLINE: Koulaři bojují o medaile. Naváže Staněk na skvělou kvalifikaci?

Tomáš Staněk se skvěle prezentoval v kvalifikaci. V pátek poslal náčiní do vzdálenosti 21,61 metru, o 14 centimetrů si vylepšil letošní maximum a druhým nejdelším pokusem postoupil do svého prvního olympijského finále. Jeho souboj o medaile sledujeme od 19:35 v podrobné online reportáži. Tyčkaři David Holý a Matěj Ščerba do pondělního finále nepostoupili.