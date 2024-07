Fackovaná v Seině. Lezly jsme po sobě, líčila Kuříková. A ta voda? Nezapáchala

To znamená, že znečištění vody v Seině, ještě v úterý pro závod mužů nepřípustně vysoké, se vrátilo do povolených mezí?

Oficiálně ano.

Ovšem neoficiálně...

„Ne, nemyslím, že ta kvalita vody je najednou lepší než o den dříve,“ usoudila. Navíc vzorky, které rozhodly o osudu soutěže žen, byly hygieniky odebírány už v pondělním poledni.

Podivně tak končil příběh investice za 1,4 miliardy eur, která měla (nejen kvůli olympiádě) přispět k modernizaci pobřeží Seiny a hlavně k vylepšení kvality vody.

Ale co, ona tu není od toho, aby sahala organizátorům do svědomí, pomyslela si. Jak že to řekl jeden z favoritů závodu mužů Marten van Riel, rozzlobený po odkladu jeho závodu? „Jsme jen maňásci v loutkovém divadle.“

Nuže, vzhůru na scénu.

A dočasně se zbavit loutkovodičů.

Trest za nebezpečné plavání

Hodila do sebe ovesnou kaši a vyrazila na svůj zatím největší závod kariéry. Čert vem znečištění, na první dobrou ta voda nezapáchá, zjistila záhy po startu.

Navíc měla mnohem větší problém k řešení. Proud.

Triatlonisté se na řekách utkávají málokdy. Kuříková si to sice zkusila v rámci soustředění ve Svatém Mořici, jenže tehdy plavaly jen po proudu, a tak si libovala, jak je hezky spláchl do cíle.

Petra Kuříková po plavecké části závodu.

Zato nyní na Seině? Mnohem horší to bylo. Neměla dobrou pozici na startu, ocitla se hodně na kraji. „A čím víc jste na kraji, tím slabší máte v řece proud.“

Kdyby jen to. U bójek je pro změnu odnášel pryč. Bojovaly o každou pozici. Místy poněkud nevybíravě, jinak to nešlo. Takže došlo i na triatlonové fackování.

„Úplně jsme po sobě lezly,“ líčila. „Párkrát jsem zabrala rukou, sáhla někomu na hlavu, a tím pádem ho stáhla pod vodu. Prostě velký stres pro všechny. Po dlouhé době se mi stalo, že jsem dostala trest za nebezpečné plavání. Ale nedělala jsem to naschvál.“

Přesto měla po plavání dobrou pozici v první půli 55hlavého pole. Hromadný pád na kluzké bílé čáře dopravního značení ji však v cyklistické části srazil zpět.

Olympijský triatlon dokončila po běžecké koncovce na 29. místě.

Cítila se na víc. Ale vychutnala si jedinečnou kulisu závodu v centru Paříže, po trati obsypané diváky. Měla štěstí i v tom, že běžela ve skupině s oblíbenou domácí reprezentantkou Leonie Periaultovou.

„Celou tu dobu lidi úžasně křičeli. Věděla jsem, že tu atmosféra bude ohromná, ale takový hukot i mě překvapil,“ vyprávěla.

Jen kdyby tak potkaly na trase aspoň jeden kopec, to by se jí zamlouvalo mnohem víc než tahle pařížská rovina.

Ale nic není dokonalé, že?

„Jak nám říkali na brífinku: Chtěli jsme triatlon v samém centru Paříže, což má své výhody i nevýhody. Tou největší nevýhodou bylo samozřejmě plavání. Přesto jsem ráda, že jsme nakonec dneska závodily.“