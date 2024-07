Obhájce zlata Krpálka čeká na úvod olympijského turnaje bronzový medailista z ME

Krpálek, který v roce 2016 v Riu de Janiero ovládl kategorii do 100 kilogramů a před třemi lety v Tokiu triumfoval mezi nejtěžšími judisty, mohl jako nenasazený narazit hned na úvod na nejsilnější soupeře. To se mu nestalo. Pětadvacetiletý Snippe je v žebříčku o dvě místa za ním.

Krpálek se ale losem příliš nezaobíral. „Nemám to postavené tak, že bych měl soupeře, kterého nechci potkat. Na běžných turnajích by člověk radši těžší soupeře dostával až později. Nicméně na soutěžích, jako je mistrovství světa nebo olympiáda, pokud chce být člověk nejlepší, tak musí umět porazit každého. I proto jsme možná nehrotili to, abych byl nasazený, ale nechali jsme to otevřené,“ řekl před odletem.

V případě postupu by dalším Krpálkovým soupeřem byl dvaadvacetiletý Japonec Tacuru Saitó, který získal stříbro na mistrovství světa v roce 2022.

Mistryně Evropy Renata Zachová zahájí turnaj v kategorii do 63 kilogramů proti Maďarce Szofi Özbasové, bronzové medailistce z loňského MS. Pokud by vyhrála, utkala by se s bronzovou medailistkou z olympijského Tokia Kanaďankou Catherine Beaucheminovou-Pinardovou. „Je to olympiáda, všichni si zasloužili tam být. Je to těžké, to víme všichni. Jdeme se prát,“ poznamenala na tiskové konferenci v Praze.

Prvním soupeřem Davida Klammerta v kategorii do 90 kilogramů bude Maxime-Gael Ngayap Hambou, který v únoru skončil třetí na Grand Slamu v Paříži.

Judistické soutěže na OH v Paříži začnou v sobotu. Z českých reprezentantů se jako první bude prát Zachová, jejíž kategorie je na programu v úterý 30. července. Klammerta turnaj čeká o den později. Krpálek bude obhajovat v pátek 2. srpna.