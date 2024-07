Horská trnula. Pak si oddychla: Usmálo se na mě štěstí. Večer to odpálím

„Bylo to strašné čekání,“ svěřovala se šestadvacetiletá plavkyně. „Ten můj čas není vůbec dobrý. Fakt je hodně za mým očekáváním a trochu se za něj stydím. Bála jsem se: Já snad budu sedmnáctá. Rozhodl nakonec kousek. Asi se ke mně výjimečně štěstí obrátilo.“

Stejně jako v Tokiu 2021 si tedy i v Paříži může říci: Jsem olympijskou semifinalistkou.

Už jen to je velkým úspěchem, pokud přihlédneme k velkým problémům Horské v olympijském mezidobí, kdy musela na operaci srdce a loni dočasně částečně oslepla. Coby extrémní pracant trénovala občas daleko „přes čáru“ a její tělo odpovídalo zdravotními komplikacemi.

Jenže zatímco v Tokiu byla ze svého postupu v příjemném šoku, tentokrát se v její tváři značily rozpaky.

Plavkyně Kristýna Horská pronikla z posledního postupového místa do semifinále na 200 metrů prsa.

Je mezitím jinde. Je mistryní Evropy. Čeká se od ní víc. Sama chce víc.

„V Tokiu jsem byla nováček a můj postup byl spíš velké překvapení,“ porovnávala. „Tady se ode mě očekával. Už jsem v jiné fázi konkurentek. Kdybych nepostoupila, byla bych hodně smutná.“

Když zůstala daleko za svým maximem v sobotních rozplavbách na 100 metrů prsa, své vedlejší disciplíně, vykládala: „Z toho závodu si nechci vzít nic, ten musím jen hodit za hlavu, zapomenout na něj a dobře se připravit na dvoustovku.“

Což se snadno říká, ale hůř vykonává. Mysl s vámi někdy provádí prapodivné věci. A tak se snažila i uklidnit: „Připomínala jsem si, že na Evropě jsem plavala rychlý čas na stovce odpoledne, zatímco ráno ji většinou plavu pomaleji. Přesvědčovala jsem se, že dvoustovka bude úplně jiný závod.“

Z tréninků měla pocit: Jsem připravená. Všechno bude dobré.

„Ale asi i nervy trochu zapracovaly,“ připustila.

Soupeřky, které při zlatém tažení na červnovém mistrovství Evropy v Bělehradě porážela, plavaly najednou mnohem rychleji než ona. Dumala, proč se tak děje, co je špatně.

Vždyť v Bělehradě vyhrála za 2:23,60!

„Většina ze soupeřek tam však na rozdíl ode mě měla už olympijský limit zaplavaný a asi se na Evropu nepřipravovaly tolik jako já, nacházely jsme se každá v jiné fázi přípravy,“ říkala. „Po Evropě bylo mým cílem formu udržet a tehdejší časy v Paříži zopakovat. Nevím, co se stalo a proč se to nepovedlo.“

Odhodlání každopádně neztratila.

V semifinále nemá co ztratit. Chce riskovat.

„Půjdu do něj, jako by to byl nový den a nový závod. Určitě ho musím rozjet rychleji,“ plánuje. „V rozplavbě se mi sice pocitově zdálo, že jsem začala docela rychle, jenže už na první padesátce jsem byla vteřinu za osobákem. Takže to tentokrát odpálím a když nevydržím, tak nevydržím. Nechám v bazénu všechno. Abych z něj odcházela s vědomím, že víc už jsem udělat nemohla.“