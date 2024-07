Rychle a zběsile, z filmu do bazénu. A pak sýry. Plány zlaté Evropanky Horské

Rychle a zběsile.

„To je moje srdcovka, která mě nahodí do závodního módu,“ prozrazuje šestadvacetiletá reprezentantka.

Velmi rychle, byť nikoliv zběsile, chce sama závodit ve městě nad Seinou. V úterý se tam s dalšími českými plavci vydala.

Z pražského letiště Václava Havla odlétali plavci na to pojmenované po generálu de Gaullovi linkou Air France ve 12.35 a patřili mezi šťastnější české olympioniky, protože nemuseli řešit žádné nabobtnávající zpoždění.

Naopak další skupina, včetně badmintonistů či tenisových trenérů Pály a Čiháka, se u terminálu D pořádně načekala, protože jejich letadlo Czech Airlines vzlétlo namísto ve 12.25 s takřka dvouhodinovým odkladem.

Do letadla si Horská vzala stylovou knížku: Vinice ve Francii od Julie Caplinové. „Francie teď přece jede, ne?“ usmála se. Tu zemi si - na rozdíl od kolegyně Seemanové - opravdu oblíbila.

Mistryně Evropy na 200 metrů prsa Kristýna Horská

„V Paříži už jsem byla dřív jako turistka a hrozně se mi líbila. Mám ráda croissanty, bagety, francouzské sýry. Těším se, až doplavu a užiju si jejich kuchyni.“

Pravda, k ochutnávce mušlí už sbírá odvahu delší dobu. „Tak třeba i na ně dojde. Ale před závody je rozhodně zkoušet nebudu,“ zasmála se.

Na pokoji v Olympijské vesnici se stejně jako v minulosti zabydlovala s největší hvězdou české plavecké výpravy Barborou Seemanovou, čtvrtou ženou z únorového mistrovství světa v Dauhá.

„Jsme na sebe s Bárou zvyklé,“ podotkla Horská. „Máme už najetý režim, dokážeme být tolerantní a vycházíme si vstříc. A jsme obě veliké čtenářky.“

Navíc Seemanová dokáže spát tak tvrdě, že ji máloco probudí. „Já jsem ten typ, co občas dělá trochu bordel,“ prohodila Horská. „Ale Báru by snad nevzbudilo ani to, kdybychom měli party na pokoji.“

Olympijský bazén v mrakodrapové čtvrti La Defence neznala, seznamovala se s ním až po příletu do Paříže. „Vybudovali ho na ragbyovém stadionu, aby měl hodně míst pro diváky. Lístky nebyly moc k sehnání, tak věřím, že bude vyprodáno a atmosféra skvělá.“

Finálové bloky plavců patří vždy k největším trhákům her. Už nežijeme v éře gigantů Thorpeho a Phelpse, přesto tomu bezesporu bude tak i v Paříži. Tentokrát půjde o klasické finálové večery a nikoliv dopoledne jako na hrách v Pekingu 2008 a Tokiu 2021. Tam totiž kvůli zájmům a hlavně finančním injekcím americké televizní společnosti NBC organizátoři tradiční program otočili, takže se o medaile bojovalo před obědem, zatímco večer byly na programu rozplavby.

„Z pohledu našich výkonů v rozplavbách to sice bylo výhodné, protože večer zpravidla plaveme rychlejší časy. Ale klasický systém závodů mám radši,“ ujistila Horská.

V Tokiu v roli olympijské novicky všechny mile překvapila postupem do semifinále krátké polohovky.

„Byla bych ráda, kdyby se mi letos povedlo semifinále aspoň zopakovat. S tím do Paříže jedu,“ tvrdí.

Je ve výrazně jiné roli než před třemi lety. Největší úspěch také vyhlíží na jiné trati - 200 metrů prsa. Na ní se stala před měsícem mistryní Evropy v Bělehradě, byť při absenci nejlepší současné Evropanky na této distanci, Nizozemky Schoutenové.

olympijskytym ️ Je nejrychlejší! @kita_horska časem 2:23,60 přepisuje svůj dosavadní rekordní zápis na 200 m prsa.



A co víc? Je to čas, kterým ovládla mistrovství Evropy a splnila ostrý limit na olympijské hry do Paříže.



Kíťo, to je forma! ❤️‍ #olympijskytym #rekord @ceskeplavani #RoadToParis2024 oblíbit sdílet odpovědět uložit

„To zlato je zavazující,“ uvědomuje si Horská. „Asi teď lidé budou ode mě trochu víc očekávat. Pomyslí si: vždyť vyhrála Evropu, tak je přece jasné, že se do semifinále olympiády dostane. Snažím se, aby mě taková očekávání nedostávala pod tlak. Olympiáda je úplně jiný závod. Nikdy nevíte, jak vám sedne.“

Její recept na potírání nervozity, se kterou na velkých akcích v minulosti bojovala, je docela prostý: „Říkám si: olympiáda je za odměnu. Byl větší stres dostat se na ni než tu být – a medaile se přece ode mě neočekává.“

Medaile ne. Ovšem kdyby se probila do finále...

„Z toho bych měla velikou radost,“ řekla.

Od roku 2000 pronikli čeští plavci do finálových bojů na hrách pouze třikrát. Prsař Málek dvakrát v Sydney 2000 a Barbora Seemanová, šestá na kraulové dvoustovce, naposledy v Tokiu 2021.

Letošním světovým tabulkám na prsařské dvoustovce vévodí Jihoafričanka Smithová časem 2:19:01. V top 10 olympijských favoritek dále figurují dvě Američanky a Australanky, jedna Nizozemka, Irka, Číňanka, Kanaďanka a Japonka.

Převaha zámoří je zjevná.

Horské patří s časem 2:23,60 třinácté místo, pokud nepočítáme absentující Rusku Čikunovovou.

Česká plavkyně Kristýna Horská na evropském šampionátu v Bělehradě

„Rozplavby mám tentokrát až v šestý den her, tak se těším na zahájení,“ vyprávěla. „V Tokiu jsem na něm nebyla, protože jsem druhý den plavala. Letos bych litovala, kdybych nešla, obzvlášť když bude na Seině.“

I ona si tak obleče kolekci, která vyvolala tolik diskuzí a kritiky.

„Ze začátku jsem moc nechápala, co má signalizovat,“ přiznala. „Říkala jsem si, že je to spíš kimono do Japonska. Teprve pak mi to v hlavě seplo: Jo aha, baloňák, no jasně. Nakonec mi naše oblečení přišlo i strašně pohodlné, je i lehké, mám pocit, že mám na sobě jen tepláky a tričko. Ta kritika byla zbytečná. Obzvlášť, když nás ve světě vybrali mezi deset top kolekcí.“