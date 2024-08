Není lepší zvolnit? Vypouštět olympiádu je strašné, říká Mäki o bláznivé novince

Některé atletické běhy – včetně její patnáctistovky – mají v Paříži nový postupový klíč. Určený počet nejrychlejších míří z rozběhu přímo do semifinále, zbytek dostane druhou příležitost v opravách.

Jelikož Mäki ve svém úterním rozběhu skončila v čase 4:06,07 sedmá, tedy těsně za postupující šestkou, ve středu dopoledne si opravy vyzkouší.

„Sice jsem nepostoupila, ale pocitově jsem spokojená, protože když se kouknu na soupeřky, tak to byl dobrý závod. A doufám, že mi zbylo dost sil,“ hodnotila. „Většinou jsem u první fáze, když se zavádí něco nového, třeba státní maturita, takže myslím, že to tak mělo být.“

Nepřipadá vám bláznivé, že jsou opravy i na patnáctistovce, která je hodně náročná?

Připadá. Nevím, jestli se to dá úplně srovnat s dvoustovkou nebo čtvrtkou... Jak moc to bylo super, vám řeknu zítra. Ještě závodíme opět v dopoledním programu.

Když už někdo cítí, že na přímý postup z rozběhu nemá, nevyplatí se mu při takovém systému vypustit závěr?

Na třístovce jsem si říkala, proč tahle holka běží tak pomalu, vždyť do konce musíme sprintovat. A na dvoustovce mi přišlo, že jsem tak 29. a že musím přidat. Nakonec jsem byla sedmá.

Uzpůsobovala jste novému klíči taktiku?

S trenérem jsme řešili, že když už člověk vidí, že na postupové místo nestačí, tak jestli není lepší to vypustit. Ale mně přijde strašné a divné vypouštět olympijské hry. Ještě kdyby se zítra nedej bože stala nějaká nečekaná věc, tak bych si to vyčítala hodně dlouho.

Kristiina Sasínek Mäki v rozběhu závodu na 1500 metrů. (6. srpna 2024)

Naopak závodnice, které se dostaly přímo do semifinále, budou mít ve středu volný den. To znamená velkou výhodu, že ano?

Ano, ale právě kvůli tomu stačí být do šestého místa a jste v suchu.

Dokážete podle startovní listiny odhadnout, jak bude závod vypadat?

Je to strašně ošemetné, protože se počítají i časy z minulého roku, takže třeba Jamajčanka má postupový čas 3:58, ale letos běhá 4:10, přesto je nasazená s rychlým časem. Je těžké spekulovat, nejlepší je to vymyslet až tady na dráze.

Vybavily se vám při návratu na olympiádu příjemné zážitky z Tokia?

Ano, ale snažím se žít tady a teď. Vzpomínky jsou hezké, ale nějak na mě nepůsobí. Každopádně je super, že sem přijela rodina.

A nějaký nápis na čísle jako v Japonsku nemáte?

Ne, protože jsem si říkala, že se píše až v semifinále. Takže se tam prvně musím dostat.