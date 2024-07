Krejčíková po dvojboji: Mám obrovskou motivaci. Hlava dokáže velké věci

Zažila vskutku rušné úterý.

Zrovna v době, kdy vrcholil odpolední žár a teploměr ukazoval až 37 stupňů Celsia, absolvovala perný olympijský dvojboj.

Nejprve účinkovala v osmifinále singlu na dvorci Simonne Mathieuové, který si vyzkoušela už v předcházejícím kole.

A jestliže skleník tvoří za normálních okolností pouze vnější zdi tohoto dvorce, tentokrát panovalo dusno a vedro i přímo na hrací ploše.

Osmadvacetiletá Češka v extrémních podmínkách zápolila s Elinou Svitolinovou dvě a tři čtvrtě hodiny, houževnatou Ukrajinku nakonec přetlačila 7:6, 2:6 a 6:4.

„Z vítězství mám obrovskou radost. Obě dvě jsme strašně chtěly uspět, bojovaly jsme do posledního míče.“

Dlouho si však hodnotný postup do čtvrtfinále užívat nemohla, už o dvě hodiny později mířila do akce znovu. Tentokrát do prvního kola čtyřhry proti tchajwanské dvojicí Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan.

Střihla si další hodinku a půl tenisové šichty, než společně se Siniakovou zapsaly triumf.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková se povzbuzují během prvního kola ženské čtyřhry.

„Mám obrovskou radost, protože zápas byl strašně těžký,“ přiblížila Krejčíková po výsledku 6:4 a 6:0. „Ony jsou ryzí deblistky, což v prvním setu ukazovaly. Jsem ráda, že jsme se držely a potom je v rozhodujících okamžicích brejkly. Získaly jsme první set, který byl klíčový.“

Její parťačka sice takový shon neměla, ale večernímu mači musela uzpůsobit přípravu. „Snažila jsem se co nejdéle spát, což se mi docela povedlo. A pak jsem později přijela i do areálu. Samozřejmě to byl velice dlouhý den, ale na takový program jsme zvyklí z turnajů, takže myslím, že jsem ho zvládla dobře.“

Ve středu už dvojboj čeká obě.

A půjde o hodně.

Krejčíková nejprve zhruba ve 14:00 vyrazí ke čtvrtfinále singlu, později Češky znovu spojí síly pro druhé kolo deblu. A Siniaková se na závěr dne představí ještě ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry.

Obě tak od účasti v medailových bojích dělí jediná výhra.

„Motivace je to obrovská. Zbývá posledních pár dní, na kurtu nechám všechno,“ slibuje Krejčíková.

Ve dvouhře změří síly s papírově hratelnou soupeřkou, Slovence Anně Karolíně Schmiedlové patří v pořadí až 67. pozice. Nicméně světová desítka bude muset sáhnout hluboko do rezervoáru fyzických sil, který dostal v úterý pořádně zabrat.

„Udělám pořádnou regeneraci, dobře se vyspím. Budu se snažit hrát co nejlíp a uvidím, jak se budu cítit. Hlava dokáže velké věci,“ naznačila, že únavu hodlá přeprat mentální odolností.

Protože cíl má jasný.

„Jsem ráda, že jsem postoupila a že můžu dál bojovat o medaili.“