Napomenutí za úpravu vlasů? Zbytečné, říkala Krejčíková po výhře ve skleníku

„Českých vlajek je tu opravdu hodně, což je úplně úžasné,“ těšilo 28letou reprezentantku po výhře 6:3 a 6:2 nad Číňankou Wang Sin-jü. „Jsem moc ráda, že z každého rohu kurtu byl slyšet nějaký Čech. To mě moc potěšilo a hnalo dopředu.“

Jestliže se v neděli v prvním kole na postup pořádně nadřela, Španělku Saru Sorribesovou udolala až v tiebreaku třetí sady, v pondělí měla opticky snazší úlohu.

„Jsem ráda, že byl zápas kratší, cítila jsem se během něj dobře,“ hodnotila. „Ale i tohle utkání bylo těžké, mělo hodně klíčových bodů, ve kterých se lámalo. Jsem ráda, že jsem je získala pro sebe a že jsem si v obou setech vybudovala náskok,“ připomněla, že v prvním dějství vedla 4:1 a ve druhém 4:2.

Musela si zvykat na odlišný herní styl soupeřky. O Sorribesové prohlásila, že je typická antukářka, 36. tenistku světového žebříčku Wang Sin-jü charakterizovala slovy: „Je vyšší a má radši rychlejší povrchy. Dobře servíruje, snaží se hrát rány z obou stran.“

Přestože Češka nepředvedla bezchybný výkon, na nátlakovou hru soupeřky vyzrála. Postupem do osmifinále si vyrovnala singlové olympijské maximum z Tokia, dál může narazit na turnajovou pětku Jessicu Pegulaovou.

Během utkání s Wang Sin-jü sice hlasitou podporu z tribun oceňovala a divákům děkovala, místy ale musela čekat, než se všichni usadí.

„Na kurtu mi to vadí,“ vysvětlovala. „Tím, že mám poměrně dobré periferní vidění, tak mě to ruší. A nechci, abych za čekání dostala time violation, takže se dívám i na hlavní rozhodčí, aby zastavila čas, který máme k zahájení hry.“

Tenistka Barbora Krejčíková podává ve druhém kole olympijské dvouhry. Tenistka Barbora Krejčíková slaví získaný fiftýn ve druhém kole olympijské dvouhry.

Nicméně napomenutí za prodlevu stejně obdržela. Ne při podání, kdy mají tenisté 25 vteřin na uvedení míče do hry, ale netradičně na příjmu. Před jednou z výměn, v níž její soupeřka servírovala, si totiž Krejčíková potřebovala upravit drdol.

A na přísný verdikt si rozhodčí na umpiru postěžovala.

„Říkala jsem jí, že to nešlo rychleji. Ona mi vysvětlovala, že soupeřka servírovala a ona se k tomu musí nějak vyjádřit. Myslím si, že to asi bylo zbytečné, ale pravidla jsou taková, takže příště to budu muset vymyslet nějak jinak.“

Naopak ji těšilo, že pondělní zápasovou šichtu měla za sebou už po půl druhé, což jí nabízí prostor pro odpolední odpočinek.

„A večer se moc těším do klubovny, kde se budeme dívat, jak poplave Bára Seemanová,“ zmínila finále dvoustovky volným způsobem v pařížském bazénu. „V domě ve vesnici máme velkou obrazovku a večer se tam většinou s dalšími sportovci potkáváme. Když nějací Češi závodí, tak koukáme a fandíme.“

Ona sama do akce půjde znovu hned v úterý, tentokrát ale ve čtyřhře, v níž s Kateřinou Siniakovou obhajují tři roky staré zlato z Tokia. „Těším se, že budeme bojovat a necháme na kurtu všechno,“ slibuje Krejčíková.

A rovněž tento duel jistě budou doprovázet české vlajky.