Nápaditá a extravagantní. Sportovci o olympijské kolekci: Nepřehlédnou nás

„Ani v davu nás rozhodně nikdo nepřehlédne. Právě toho chceme dosáhnout v srdci Paříže, hlavního města módy,“ řekl o kolekci Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

„Mou generaci design kolekce pro slavnostní zahájení možná zaskočí, ale nosit ji na slavnostním zahájení budou hlavně mladí lidé, kterým je tvorba Jana Černého blízká. A pokud se sportovci cítí v oblečení dobře, mají také potřebné sebevědomí pro svůj sportovní výkon, na který se všichni těšíme,“ dodal.

Pozitivní reakce přicházejí i od sportovců, kteří si mladého návrháře přáli. Požadavkem ČOV pak bylo, aby měl dotyčný pracovní zkušenosti z pařížského prostředí. Což Černý splňoval. Po studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně absolvoval stáž v Londýně a půl roku sbíral zkušenosti také u ikonické francouzské značky Louis Vuitton.

„Myslím si, že je extrémně důležité, že můžeme jako malá země zaujmout výrazným, avšak velmi současným a relevantním lookem a upozornit na sebe,“ vysvětlil svůj záměr návrhář. „Těším se, jak kolekce vyzní v prostředí Paříže – města módy, v porovnání s kolekcemi ostatních zemí. První ohlasy od sportovců, kteří kolekci už viděli, jsou extrémně pozitivní, což mi dává krásný pocit zadostiučinění.“

Někteří už plánují kolekci nosit i po skončení olympijských her. „Plášť ve skříni určitě nenechám,“ slibuje atletka Kristiina Sasínek Mäki. „Je super, že kolekce má české barvy a jsou na ní i sportovní prvky, zároveň je módní. Brutálně speciální kolekce se mi líbí hodně. Je hezká, důstojná, cool, prostě skvělá. Přijde mi mega hustá a moc se těším, že si ji budu moci obléknout.“

České barvy Černý posunul do temně modré, tlumené červené a krémově bílé, jako detaily zvolil vlajku či nápisy CZE. Plášť je ušitý z japonského nylonu, nejvýraznější částí kolekce je propojení baloňáku s trenčkotem, populárním právě ve Francii.

„Vždy chceme kolekcí pro slavnostní zahájení uctít také pořadatelskou zemi a plášť to jednoznačně splňuje,“ vysvětlil Kejval.

Ze sportovců se na tvorbě kolekce podílel třeba kanoista Lukáš Rohan. „Mně osobně se kolekce od Honzy Černého opravdu moc líbí. Hlavně proto, že smyslem je zaujmout. Je na to opravdu jen pár vteřin. A proto je potřeba být výrazný. Zároveň se mi líbí, že jsme se odhodlali jít do něčeho moderního a nedrželi se konzervativního stylu,“ ocenil stříbrný medailista z Tokia.

„Je jasné, že se to nebude líbit každému a kolekce najde i odpůrce. Ale co se týče mladého publika a trochu jiné než sportovní scény, tohle je přesně to, co jsme potřebovali a co nám může zajistit průnik k úplně jiné skupině lidí. Myslím si, že i to je smyslem olympiády. Jsem moc rád, že se olympijský tým odvázal a šel do něčeho takového,“ dodal Rohan.

Kromě barev a zmíněných detailů se v kolekci objevují i další odkazy na Českou republiku. Plášť zdobí inkoustově modrý Rorschachův vzor odkazující na dílo grafika a malíře Vladimíra Boudníka, který se narodil v roce 1924, kdy v Paříži naposled proběhly olympijské hry. Na šátku, ponožkách, teniskách a viditelných etiketách je nečekaný hráškově zelený akcent, který záměrně rozbíjí klasičtější červeno-modro-bílou siluetu.

Na řece Seině vyplují čeští sportovci v originální kolekci při zahájení olympijských her v Paříži už 26. července, na vrcholné akci budou bojovat o medaile až do 11. srpna. V kolekci od Černého se o měsíc později představí ve francouzské metropoli i čeští paralympionici.