Rohan ani Prskavec nepatří mezi krosové specialisty, v Paříži pro ně byly prioritou starty na kanoi respektive na kajaku. Rohan byl šestý, Prskavec osmý. Ani jednomu se nepodařilo obhájit medaile z Tokia.

Vstup do olympijské premiéry kayakcrossu dnes čeká i ženy. O co nejlepší nasazení do 1. kola budou usilovat i Tereza Fišerová a Antonie Galušková.