Siniaková přijela na člunu a vyměnila si vzkaz s Macháčem. Pochlapil se, říká

„Jsem v Montrealu na dalším turnaji, Katku zdravím a mávám jí,“ povídal třiadvacetiletý tenista v předtočeném videu a promluvil i k fanouškům: „Musím vám poděkovat, všichni jste nás od začátku do konce podporovali. Je pro nás neuvěřitelná pocta reprezentovat Českou republiku. Mrzí mě, že s vámi nemůžu být. Až se za měsíc z Ameriky vrátím, ještě to společně oslavíme!“

Macháčovi, s nímž ještě nedávno tvořila pár i v osobním životě, nahrála Siniaková video přímo na pódiu, s burácejícími diváky za zády. O tom jeho předem nevěděla. „Já s celou touhle partou tě zdravíme do Montrealu. Škoda, že tu nemůžeš být, stojí to za to! Posíláme ti všichni sílu, ať se ti v Kanadě daří.“

Když tenistka z Hradce Králové získala své první olympijské zlato v Tokiu 2021 ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou, ocitla se ve stejné situaci jako Macháč. Nevracela se domů, nýbrž mířila také do Kanady. „Jsem ráda, že teď mám volno. I proto, že turnaje se prodlužovaly. Tělo se ozývá, sezona je dlouhá. Za pár dní odlétám do Cincinnati,“ prozradila.

Díky kratičké pauze mohla poznat, jak moc jsou z ní fanoušci paf. Když motorový člun zastavil u mola a ona přítomným zamávala, uslyšela aplaus. „Pěkně příjezd vymysleli. Jsem hrozně ráda, že tentokrát si zlato můžu užít doma. Je nádhera vidět takovou spoustu lidí, kteří se přišli podívat na mě,“ žasla ze zástupu obdivovatelů.

Když vstoupila na pódium kolem ohňů a výbuchu s kouřem z české trikolóry, ještě vyprávěla o zlatém zápase, v němž s Macháčem přemohli čínský pár Čang Č’-čena a Wang Sin-jü 6:2, 5:7 a 10:8. Sestřih si znovu prohlédla na obrazovce.

„Podle mě nemá nikdo v plánu brečet a mít pak smutné fotky. V tenise se ale málokdy stává, že hraje česká hymna, já měla to štěstí, že mně už podruhé. Věřím, že tohle mě dojalo.“

„Strašně moc jsme chtěli. Nejvíc nám pomohla bojovnost. Oba jsme se shodli, že jsme pomalu ani nevěděli, že to bylo v super tiebreaku 6:8. Prostě jsme tam chtěli nechat všechno. Pak přišla hrozně velká úleva, že se to povedlo.“

Kateřina Siniaková pózuje se zlatou medailí v Mostě. Vítaní Kateřiny Siniakové v Mostě.

„V areálu panovala neuvěřitelná atmosféra, přišla spousta našich fanoušků a byli velice slyšet. Za všechny říkám: Děkujeme!“

„Vyhrát zlato je neuvěřitelný zážitek, hrozně emocionální.“

Fanoušci na Olympijském festivalu hltali každé její slovo, ale taky ji přerušili skandováním Katka, Katka! Malí tenisté mezi publikum odpálili míčky, které Siniaková podepsala, fixu potřebovala i při následné autogramiádě.

„Popularita? Zas taková není. Uvidíme, jestli se to zvedne. Ale radši budu snášet popularitu, než abych se vrátila bez medaile,“ usmívala se osmadvacetiletá dvojnásobná olympijská vítězka. Čelila také otázce, zda se Macháč pochlapil, jak po něm před pařížským turnajem žádala. „Pochlapil se! Když jsme hráli mix, měl problémy hrát na ženskou normálně, jak hrává. Teď tam nechal všechno.“

O svůj zlatý úspěch se po návratu do Česka podělila i s nejbližšími. „Jela jsem do Hradce za rodiči a babičkou. Měli obrovskou radost,“ líčila Siniaková.

„A já jsem ráda, když vidím, že jsou na mě pyšní.“