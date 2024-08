Debakl v boji o bronz. Bolestivé, medaili jsme strašně chtěly, smutnily Češky

Do mixzóny přišly pár minut po utkání zarmoucené, v očích se jim leskly slzy, kterým se neubránily už při odchodu z kurtu. Před olympiádou neměly žádná očekávání, neboť se spojily na poslední chvíli, a najednou se ocitly v semifinále.

Proto mocně toužily po medaili, ale v nedělní bitvě o bronz předvedly mizerný výkon.

„Zápas byl dost těžký sám o sobě, soupeřky nás vůbec nenechaly nadechnout,“ popisovala Nosková. „Myslím, že neudělaly skoro žádné nevynucené chyby. Záleželo na nás, jak si s nimi poradíme, a jejich tenis nám prostě nesedl.“

Linda Nosková s Karolínou Muchovou v zápase o bronz.

Ale účast v semifinále byste před začátkem braly, nebo ne?

Muchová: Myslím, že jo. A právě proto je porážka bolestivější a smutnější. Nastupovaly jsme do turnaje s tím, že nevíme, co od toho máme čekat. Na medaili jsme nepomýšlely, ale když jsme se k ní dostaly tak blízko, tak jsme ji strašně chtěly. A dvakrát po sobě nám to takhle uklouzlo.

Nezkusíte teď společnou čtyřhru častěji?

Nosková: Ani jedna nehrajeme debly samostatně, takže těžko říct.

Muchová: Myslím, že když budeme mít čas a budeme se chtít rozehrát do singlů, tak proč ne. Měly jsme na kurtu srandu, víc jsme se poznaly. Na debly v našich kariérách nemíříme, ale kdyby byla šance, tak já si s Lindou určitě ráda zahraju znovu.

Připadalo by v úvahu vaše spojení i v reprezentaci?

Muchová: Po těch dvou posledních výkonech úplně nevím. Ale trošku jsme se sehrály, víme, jaké jsou naše slabiny i pozitiva. V deblu máme strašně moc dobrých holek, takže o Billie Jean King Cupu těžko mluvit, když do něj nejsme nominované, ale proč ne.

Jaký máte další program?

Nosková: Obě míříme do Cincinnati a já budu před US Open hrát ještě v Mexiku.

Muchová: Já jsem se taky vytáhla z turnaje v Torontu, který nejde stihnout, jelikož začíná za dva dny na druhé straně zeměkoule. Pojedu taky do Cincinnati a potom na US Open.

Linda Nosková (vlevo) a Karolína Muchová během utkání o bronz.

Karolíno, jak vaše tělo ustálo olympijský turnaj?

Muchová: Jelikož jsem krátce před ním hrála finále v Palermu, kde jsem měla spoustu těžkých zápasů, tak to na sobě trošičku cítím. Ale myslím si, že dva tři dny pauzy mi pomůžou a na americké betony budu ready.

Jak se do zámoří těšíte?

Nosková: Já určitě hodně. Těším se, že už konečně zmizím z antuky a že už ji zase rok neuvidím.

Muchová: Já na betonu letos ještě nehrála. Mrzí mě, že jsem nestihla Toronto nebo Washington, ale těším se moc. Nebudeme mít asi úplně světovou přípravu, jelikož Cincinnati začíná už za týden, ale uděláme všechno proto, abychom tam byly co nejlíp připravené.