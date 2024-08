Pohlídaný postup. Fuksa jen nabádá publikum: Vezměte bubny a odvažte se!

Kontroloval jste si rozjížďku?

Ano. Před jízdou bylo jasné, že jsme v ní dva favoriti (Fuksa s Brazilcem Queirozem), kteří by se měli dostat hned do semíčka. Což se potvrdilo. Někteří kluci teda ze začátku jeli dobře, ale tak to bývá.

K postupu by stačilo i druhé místo, chtěl jste si to ovšem s Queirozem rozdat o to první?

Šel jsem do jízdy s tím, že ho chci minimálně potrápit a nejlíp ho samozřejmě předjet. Jde pro mě samozřejmě o psychické povzbuzení a trošku jsem se mu taky dostal do hlavy. Olympiáda je v Evropě, tak se musí ukázat, že Evropani jsou tady ti lepší. Doufám, že to bude takto i dál.

Přesto, ušetřil jste v závěru nějaké síly?

Ze začátku jsem se samozřejmě snažil co nejvíc. Jak jsem ale Brazilci po první pětistovce trošku poodjel, tak jsem si nastavil klidnější tempo. Asi poslední dvoustovku jsem už jen kontroloval situaci a byl jsem rád, že na mě neútočí a máme pohodičku. Mohl jsem si závěr hezky užít.

Kanoista Martin Fuksa v akci. (7. srpna 2024)

Podle čeho se mimochodem orientujete, jak si v porovnání se soupeři stojíte?

Jednak se orientujete periferně. Cítíte, když je člověk vedle vás blízko. Anebo to poznáte podle cákání pádla. Teď jsem ho neslyšel, tak jsem si říkal, že bude trošku dál.

Nepřidělává vám v tomto ohledu trochu problém atmosféra? Lidí bylo plno.

Ta mi velký problém teda dělá. Ale jinak! Lidí je fakt hodně, ale nevím, jak to přijde vám, ale mně se zdá, že jsou naopak dost potichu (smích). Doufám, že při finále budou nějaké bubny, trubky. Musím říct manželce, aby něco přivezla.

V Račicích je kulisa lepší?

Zatím určitě. Tam je ve finiši bordel, skoro vibruje voda. Tady mi přijde, jako by se lidi báli, aby nedostali poznámku. Nechci, aby to vyznělo špatně. Jsem rád, že jsou tady. Před tolika fanoušky jsem možná nikdy nejel. Ale mohli by si dát nějaké pivko nebo vínko a odvázat se.