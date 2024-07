Nikdy nebudu Jířa Prskavec. Ale umím ty nejdůležitější závody, říkal šestý Rohan

Byl tu Tony Estanguet, předseda organizačního výboru her a někdejší vládce singlkanoistů na divoké vodě.

Byl tu i Michal Martikán, jeho slovenský předchůdce na trůnu, protože: „Tony mě pozval.“

Bylo tu 14 tisíc diváků, ženoucích každého závodníka, i když domácího Nicolase Gestina pochopitelně nejvíc. Však se jim čtyřiadvacetiletý Gestin náležitě odměnil. To byla jízda. Ta lehkost. Ta dominance.

Zatímco závodníky na druhém až sedmém místě dělilo pouhopouhých 1,68 sekundy, on triumfoval před zbytkem světa rozdílem třídy - o 5,48 sekundy.

Že do té doby měl doma jedinou medaili z vrcholné akce, stříbro ze světového šampionátu? Koho to zajímalo. Svoji nejlepší jízdu si schoval na ten nejdůležitější závod kariéry. Na olympijské hry před domácím publikem.

Byli tu i ti pořádně zklamaní. Senegalský kanoista Yves Bourhis, jenž si po své jízdě myslel, že průběžně vede, než mu rozhodčí přiřkli 50 trestných sekund za těsné neprojetí branky.

Nebo 37letá slovinská legenda Benjamin Savšek, obhájce titulu z Tokia, který prožil obdobný příběh.

A pak tu byli Češi. Tolik českých fanoušků na tribunách. V každém sektoru tribuny byste našli několik vlajek v jejich rukách.

Přišli kvůli Lukáši Rohanovi. A i když ho nemohli vidět na stupních vítězů, tak nelitovali. Dopřál jim dostatečnou dávku adrenalinu - i naděje.

Český kanoista Lukáš Rohan během finálového slalomu na olympijském turnaji.

Z desáté pozice v semifinále vyrážel na trať. Cílem projel po šťouchu na třetí bráně druhý, s jen malou ztrátou na vedoucího Slováka Beňuše. Velmi dlouho potom seděl na židlích pro tři průběžně nejlepší muže. Až Němec Sideris Tasiadis, třetí ze semifinále, jej z nich definitivně vystrnadil.

Když jste se tak dlouho držel na medailové pozici, začínal jste už věřit, že by to nakonec přece jen mohlo vyjít?

Já jsem spíš realista. Čekal jsem, že ti nejlepší kluci ze semifinále tam přede mne skočí. A skutečně se tak stalo.

I když u Brita Burgesse se tak stalo po velmi sporném průjezdu jednou bránou.

To jo, s Maťkem Beňušem jsme si říkali, že tu bránu měl hodně natěsno. Ale neviděl jsem to kdovíjak detailně a rozhodčí řekli, že to bylo čisté. Vlastně mi to mohlo být úplně jedno, protože zrovna Adam Burgess (posléze stříbrný) si tu medaili hodně zasloužil. V Tokiu mu utekla o setinky, tady ji má, takže mu ji přeju.

Vy jste opačný případ.

Jo, v Tokiu jsem měl i trochu štěstí, tady zase trochu smůly. Ta karma funguje, srovnává se to.

Kdybyste nešťouchl třetí bránu, měl byste stříbrnou medaili.

Měl. Ten šťouch byl fakt hodně hloupej a zbytečnej, ale to vám tady Miquel Trave (vedle stojící španělský spolufavorit, ve finále pátý) řekne o svém šťouchu taky. Prostě každý dělá chyby. Kromě Gestina, ten dnes žádnou neudělal. Ale jak říkám, nechci si ten krásný zážitek kazit nějakým spekulováním co by kdyby. Nebo tím, že na sebe bude naštvanej. I když až se podívám na video, asi naštvanej budu.

Až na tu jednu zmíněnou chybu šlo ve vašem podání o perfektní, dravou jízdu. Vaši nejlepší v sezoně?

To rozhodně.

Jak jste v sobě po delším čase takovou dravost objevil? Tím, že se umíte připravit na ty nejdůležitější závody v roce?

S tím souhlasím. Vím, že nejsem a nikdy nebudu Jířa Prskavec, který bude o vítězství usilovat vždycky. Na to prostě nemám, což si musím přiznat. Ale myslím si, že jsem hodně dobrej v tom, že se dokážu fakt dobře připravit na důležité závody. Už cesta, jak jsem se do Paříže dostal, byla strašně těžká. Ale zvládl jsem to. A teď jsem hodně moc rád, že jsem tady potvrdil, že něco umím. Vím, co za tím všechno stojí a co je potřeba sportu obětovat. Ale za ten zážitek, který tu prožívám, to jednoznačně stojí.

Za cílem jste vztyčil prst a vzápětí jste zakroutil hlavu. Šlo o gesto vyjadřující v tu chvíli vaše smíšené pocity? Na jednu stranu výborná, útočná jízda, ale na druhou stranu ten šťouch, který vám přidal dvě sekundy navrch?

Já jsem málokdy za cílem úplně pozitivní, ale nechtěl jsem tam vypadat nějak naštvaně. Věděl jsem samozřejmě o tom brzkém šťouchu, i když během jízdy jsem na něj trochu zapomněl. Prostě jsem ho hodil za hlavou a jel dál naplno. A když jsem viděl v cíli rozestup, že jsem jen vteřinu za vedoucím Matěm Beňušem, pomyslel jsem si: Bez toho šťouchu jsi mohl mít medaili.

Český kanoista Lukáš Rohan po finálovém slalomu na olympijském turnaji.

Dostudoval jste žurnalistiku. Co by napsal dnes novinář Rohan o závodníkovi Rohanovi?

To by bylo příliš subjektivní. Zpravodajství má být objektivní, ne? Jinak bych napsal, že závodník Rohan byl spokojený a že to na něm bylo vidět. Vážně si chci tenhle moment užívat a nechci být nějak smutný. Už jsem těch sportovních zklamání zažil hodně.

Byl tu dnes Tony Estanguet, mohl vám předávat medaili.

Pro mě byla čest, když mi ji Tony dával v Tokiu. Rád bych si to samozřejmě zopakoval, ale nedopadlo to. Ovšem až tady bude znít Marseillaisa a celá ta tribuna bude zpívat, bude to velký zážitek i pod stupni. (Což se také stalo.)

V porovnání s Tokiem 2021 jste měl na této olympiádě i novou vizáž. Jaké byly reakce na váš knírek?

Dost pozitivní. Baví mě, co kolem něj vzniklo a že se docela dost lidí přidalo.

Přidalo?

Spousta mých kamarádů mi posílala fotky, že si ho nechali narůst taky a že mi tím knírkem posílají sílu, protože chtějí být stejný tým se mnou. To se mi líbí. Přestože dělám individuální sport, vždycky jsem rád součástí skupiny. Baví mě, že ti lidé z toho mají srandu a baví mě dělat si ji sám ze sebe. I proto teď nemám důvod mračit se.

V Paříži vás čeká ještě kayakcross, tedy disciplína, která je pro vás jen doplňková. Nicméně Tereza Fišerová vás chválila, jak jste se při tréninku kaykacrossu v Paříži snažil odvážně chodit i do kontaktních soubojů.

Hlavně jsem se snažil dělat dobrého sparingpartnera Terce a pomoct jí, protože zcela upřímně, ona je asi jediná, kdo z nás má v kayakcrossu šanci na úspěch. Ačkoliv samozřejmě to byl i pro mě dobrý trénink. Ještě se před závodem párkrát pokusím do té krosové lodi vlízt.