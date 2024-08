Kokosy v peřejích. Krev, pot a slzy. Proč Rohan a Prskavec kajak kros nemusejí

Přesto se málem stal.

Muž, jenž v Tokiu 2021 otevřel na kánoi medailovou sbírku české výpravy, nyní v posledním klání vodních slalomářů v Paříži málem zařídil, aby i tentokrát dosáhli Češi v peřejích na stupně vítězů.

Prošel čtyřmi vyřazovacími koly až do čtyřčlenného finále.

A v něm skončil čtvrtý.

„Nikdy by mě nenapadlo, že to po kajak krosu řeknu, ale jsem teď trošku zklamaný, protože medaile byla vlastně strašně blízko,“ konstatoval. „Přitom byla i daleko, protože ti kluci jsou lepší. Byli lepší i v předešlých jízdách, ale vinou svých chyb mi dali šanci, kterou jsem využil.“

Specialistka Tereza Fišerová vypadla už v osmifinále, další úspěšný kajak krosař posledních let Vít Přindiš seděl pouze na tribuně.

A tak českou čest hájili dva muži, pro něž byl donedávna kajak kros spíše nutným zlem, ale díky tomu, že se kvalifikovali do klasických závodů, získali v něm právo startu.

„S Jířou Prskavcem jsme si připadali jak Kokosy na sněhu,“ vzpomněl Rohan slavný příběh jamajských bobistů v Calgary 1988.

Vrhali se do peřejí s dalšími závodníky, vráželi do sebe, přetlačovali se. Doba si to žádá. Akční kontaktní disciplíny jsou vyhledávané.

Nechci jiným kazit jízdu

„Na startu finále jsem dostal pádlem po hlavě,“ líčil Rohan. „To se prostě stane. Není to ničí chyba.“

Do Fišerové loni při Světovém poháru v Praze čínská soupeřka najela lodí tak razantně, že se zakrváceným a roztrženým obočím musela Češka na šití do nemocnice.

„Úplně jsem viděla, jak na mě špička její lodi míří. Když mě sejmula, byla to velká pecka,“ vyprávěla.

Tereza Fišerová bojuje v opravném sjezdu kajak krosu.

„I mě mnohokrát praštili do hlavy,“ ujistila Jessica Foxová, vítězka závodů na kanoi i kajaku, která tentokrát vypadla v osmifinále, ale nadšeně skákala do vody, aby oslavila, že na triumf v kajak krosu dosáhla mladší sestra Noemi.

Rohan novou olympijskou disciplínu charakterizuje: „Je to takové krev, pot a slzy, což vždycky lidi bavilo a bavit bude. Bohužel, já úplně takový člověk nejsem, ale jsem v menšině.“

On i Prskavec se kdysi dali na vodní slalom, protože je naopak lákaly individuální souboje člověka s peřejemi.

„Líbilo se mi, že v nich jezdím sám a nikdo se mi do toho nemotá,“ říkal Rohan. „A najednou se předpokládá, že do sebe budeme vrážet a snažit se těm druhým jízdu kazit, což je úplný opak toho, co děláme celý život. Někomu to sedět může. Já mám radši, když se snažíme s vodou svézt a využít ji k našemu prospěchu a ne v ní do někoho vletět. Jde to potom trochu proti filozofii našeho sportu.“

Ani Prskavec nepatří rozhodně mezi milovníky soubojů loď na loď, pádlo na pádlo. Poukazuje, že nikdy v životě se nepral.

Jiří Prskavec (vpravo) ve čtvrtfinále kajak krosu.

„Je mi nepříjemný i pocit, že někomu nechtěně ublížím,“ řekl po vyřazení ve čtvrtfinále. „Jezdím kajak kros spíš ze zadních pozic a nelíbí se mi vědomí, že bych to v protivodě mohl narvat lodí do někoho v plné rychlosti s tím, že když se blbě hne, trefím ho do obličeje. Je mi obecně nepříjemné, pokud jsou lidé na sebe zlí, takže z něčeho takového mám podvědomý strach.“

Oba nicméně vnímají, že kajak kros má budoucnost. Atmosféra v areálu připomínala monstrózní party, mezi jízdami zněl z reproduktorů hit Freed from Desire od Galy a další chytlavé melodie, zaplněné tribuny s 12 tisíci diváků je hromadně zpívaly.

„Úžasné kulisy. Moc jsem si to užil,“ vykládal Rohan.

„Lidem se to líbí,“ souhlasil Prskavec, který mu při semifinále a finále bouřlivě fandil ze břehu. „A jak v našem sportu vyrůstají noví a noví mladí, tak je kajak kros baví taky. Berou ho jako další disciplínu a nepřijde jim zvláštní. Jenže já vyrostl ještě v jiné době.“

Zase zpátky mezi slalomáře

V některých zemích už mají na kajak kros i specialisty, například ve Švýcarsku nebo Španělsku.

„A pak je tu Joe Clarke, ten je schopný vyhrávat obě disciplíny,“ podotkl Prskavec. „Trénuje kontakt a taktiku třikrát týdně. Ovšem takových profíků je ještě málo.“

Také proto Prskavec soudí: „V podání těch nejlepších je už kajak kros spičkový sport. U těch dalších stále trochu loterie.“

Rohan se na předolympijském soustředění v Paříži snažil nacvičit i kontaktní souboje. „Pořád to však bylo v určitých mezích. Jeli jsme sem jako slalomáři. Kdybychom se zranili při tréninku kajak krosu, byli bychom úplní troubové, že jo.“

Paradoxně, po pondělním čtvrtém místě má právě z kajak krosu lepší umístění než ze závodu kanoistů, v němž skončil šestý.

„Nevím, kolikátí tehdy skončili na olympiádě Kokosy na sněhu, ale tenhle můj výsledek je určitě lepší,“ pousmál se. „Šlo fakt o zázrak na vodě, že jsem tu zažil finále a že se mi málem kolem krku houpal i příjemný kov.“

Místo toho má česká výprava v Paříži na kontě počtvrté 4. místo.

Prskavec i Rohan se teď těší, až se zase vrátí mezi slalomáře.

„Ne, neplánuju se do příště intenzivněji věnovat kajak krosu,“ ujistil Rohan. „Je mi devětadvacet. Bylo by to na úkor mé kategorie.“