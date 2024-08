Smajlík na špičce lodi či partie šachů pro klid. A Dostál vládl: Husté, co?

Jak se cítíte jako olympijský šampion?

Už lépe. Ale popravdě mi po dojezdu bylo dost zle, možná se kvůli tomu i protáhlo vyhlášení. Když jedete olympijské finále, závod, na který trénujete celý život a necháte v něm všechno, tak to prostě bolí.

V počtu olympijských medailí jste vyrovnal Emila Zátopka. Čtyřikrát v řadě přivezl z her medaili jen Jan Železný. Jak se vám to poslouchá?

Neuvěřitelné. Několikrát se mi zdálo, že mám zlato. Strašně krásný sen, chtěl jsem, aby se to podařilo i ve skutečnosti. Ale popravdě jsem si na vítězství nevěřil. Říkal jsem si, že Maďaři (Varga a Kopasz) jsou asi neporazitelní. Vstupoval jsem do závodu s pocitem, že když pojedu dobře, tak čtvrté páté místo je jisté. A že kdybych jel fakt pěkně, tak medaile může spadnout.

Vážně?

Vážně. Už jsem si říkal, že asi nebudu patřit do okruhu olympijských vítězů, ale že budu spíš patřit do okruhu pětinásobných medailistů. A teď jsem obojí. Fakt husté, husté.

Kajakář Josef Dostál bojuje o postup do finále.

Přitom vaše finále vypadalo, že máte vše pod kontrolou. Nepřepálil jste začátek, hlídal jste si prvního Portugalce Pimentu, pak to rozbalil a jel si jasně pro zlato.

Říkal jsem si, že když předjedu Pimentu, tak by to mohlo být na medaili, je totiž velmi dobrý. Před něj jsem skutečně šel a když jsem se ohlédl, tak jsem zjistil, že Maďaři na jeho úrovni ani nejsou a jsou spíš za ním. Což mi dodalo obrovský vítr do plachet. Ale že to bude zlato, jsem i přesto uvěřil až v posledních metrech.

Byl jste před startem nervózní?

Největší nervozitu jsem měl asi v pátek odpoledne, když jsem se koukal na Martina Fuksu, jak vyhrál. Říkal jsem si: Ty, jo, Martin to dotázal, já bych chtěl taky. Nevěděl jsem, jak nervozitu setřást. Tak jsme si šli prostě jen zakopat s balonem nožičky. Kopeme si a najednou říkám: Počkejte, vždyť hraje hymna. Tak jsme stáli, koukali na sebe, poslouchali… A já si myslel, že by bylo krásné, kdyby mi hrála taky.

Pomohlo to od nervozity?

Pak jsme taky vytáhli šachy a s trenérem si dali dvě hry. Najednou jsem viděl, jak je to lepší a nervozita odchází. Taky jsem si na mobilu pustil televizi, a dokonce jsem začal usínat. Což je vždycky dobré znamení, že jsem v klidu. I v noci jsem spal dobře, ráno jsem se vzbudil, snídaně byla jako vždycky bezvadná, Anežka mi udělala kafe a bylo to.

Vaše snoubenka byla také první, kdo vám gratuloval. Musely to být v tu chvíli obrovské emoce, že?

Přesně. Já jsem jí říkal, že, ať to dopadne jakkoliv, ať je v cíli. Aby prostě byla první, s kým se uvidím. Je moje snoubenka, že můžu tyhle pocity štěstí sdílet právě na olympijských hrách s ní, je neuvěřitelné. Ale neslavil jsem jen s Anežkou.

Josef Dostál slaví zlatou medaili se svojí přítelkyní.

S kým dalším?

Byla tam i moje sestra a zároveň i moje fyzioterapeutka, trenér Pavel Davídek a po vyhlášení jsem si vyžádal, ať může dorazit i moje mamka (Eva Emingerová, někdejší výtečná hráčka volejbalu a zpěvačka). Ona se mnou olympijský sen žila strašně dlouho. Jí olympiáda v Los Angeles utekla, protože ji komunisti bojkotovali. Tohle je vlastně její první olympiáda a jsem rád, že je zlatá.

Byl to ten nejsilnější okamžik v životě?

No jasně.

A jaké tedy nakonec bylo slyšet hymnu?

Neskutečné. Pořádně jsem si zazpíval. Kdyby ne, tak dostanu políček. (smích) Hrozně se mi to líbilo. Byl jsem šťastný, že si ji můžu zazpívat, jak je naše země krásná.