V závěru i úsměv do kamery. Dostál si rozjížďku užil: Druhé místo přijde vhod

Ani ulitý start vás nerozhodil?

Kdepak. Nejdřív jsem totiž nevěděl, že šlo o mou chybu. Až pak v cíli mi to řekl Australan Tom Green (vítěz rozjížďky). Takže mě nechal klidným. A možná ještě že díky za něj…

Jak to?

Až před druhým startem mě totiž napadalo se podívat na kormidlo, jestli na něm něco nemám. A měl jsem na něm chaluhu. Tak jsem si zacouval, poprosil rozhodčí na člunu, shodil jsem ji a jel jsem znovu na start.

Pak už to byl od vás přesvědčivý výkon. Kolik jste ušetřil sil?

Hodně. Dneska se jednalo o to vyzkoušet si průběh trati celého kilometru, jak bych ho měl jet v semifinále, potažmo ve finále. Vím, že tam byly chybičky, možná jsem to trochu přepálil. Ale Uzbek Machakamov s Tomem to pálili vepředu, tak jsem si řekl, že se podržím s nimi.

Jak vnímáte soupeře během jízdy?

Machakamov jel chvíli přede mnou. Byl i dost blízko mě. Říkal jsem, co blázní. Jestli se mu líbím a mám takovou přitažlivost (smích). Takže toho jsem vnímal hodně. Ale zase jsem si říkal, že není kluk, který by jezdil dlouhodobě vepředu, tak by bylo divné, kdyby mě v závěru ohrožoval.

Kajakář Josef Dostál v akci. (7. srpna 2024)

A dál?

Trochu jsem teda doufal, že Tomovi ze začátku ujedu. Což se nekonalo, ale třeba to v semifinále a případně finále už bude jiné. Tom ke konci pěně tuhnul, ale do cíle jsem už jen doklouzal. Mým cílem vlastně i druhé místo bylo kvůli postupovému klíči do semifinále. Budu ho mít lehčí.

Jak dlouho jste klíč studoval?

Docela dlouho. Jsou dva postupové klíče. Pokud bude druhý, je to špatné. Ale zatím se na předešlých závodech používal klíč typu jedna. Podle něj jsem si spočítal papírově silné soupeře a zjistil, že druhé místo pro mě bude v semifinále výhodnější.

Co jste říkal na atmosféru? Měl jste prostor si ji v závěru pořádně užít?

Přesně. Koukal jsem na tribuny, vím, že mě zabírala kamera, tak jsem se do ní i usmíval. Může se to zdát trošku nesportovní, ale na duhou stranu jsem první tři čtvrtiny závodu jel fakt ostře a dojel jsem si to tak, jak jsem potřeboval.

Před startem jste říkal, že místní areál je občas spíš na windsurfing. Co tentokrát?

Newindsurfuju, ale myslím, že byl vítr takový, že by se do plachet vzít dal. Doufám, že v sobotu bude foukat míň. Ale snad jo. Sleduju předpovědi počasí už týden a vypadá to, že má vítr klesat. Možná má foukat víc ze strany, což by mi vyhovovalo spíš než tohle.

Kajakář Josef Dostál v akci. (7. srpna 2024)

Loď do vln máte v pohotovosti?

Jasně. Mám tu čtyři lodě. Dvě a dvě. Normální a speciální právě na vítr. Od každé dvě proto, kdyby se něco při transportu stalo. Podobné lodě totiž na světě moc neexistují.

Semifinále i případné finále vás čeká až v sobotu. Co říkáte na tak roztažený program?

Nevadí mi, že je roztažený. Snad jen to, že semifinále je dvě hodiny před finále.