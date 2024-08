Běhala bosá, trpěla smrtí blízkých. Teď je Alfredová nejrychlejší ženou her

V Paříži se na Stade de France stala sprinterskou královnou. Maličkou zemičku poprvé zapsala na seznam olympijských vítězů. „Tolik to pro mě znamená. A nejen pro mě, ale i pro mou vlast, v níž teď všichni určitě slaví,“ jásala třiadvacetiletá atletka.

Stovkou prolétla v osobním rekordu 10,72 sekundy. Druhou Američanku Sha’Carri Richardsonovou za sebou nechala o patnáct setin. Za cílem v běhu pokračovala ještě několik desítek dalších metrů, máchala přitom rukama a křičela.

Při rozhovorech se zase dojímala. Vzpomínala na složité dětství, na podmínky, v nichž vyrůstala.

„Doufám, že tohle zlato pomůže dětem u nás doma. Snad zde vyroste spousta nových stadionů a atletika bude růst,“ přála si.

Sportu málem nechala

V mládí to neměla vůbec jednoduché. Sice je jí teprve třiadvacet let, ale už se musela vyrovnávat se smrtí blízkých i odloučením od zbytku rodiny. Ve dvanácti jí zemřel otec, právě on jí byl oporou při jejích atletických začátcích.

V sedmnácti zase přišla o milovanou tetu, která ji po ztrátě rodiče pomáhala vychovávat. Je jasné, že s tak mladým človíčkem musí podobně tragické události otřást. Není divu, že se po smrti tatínka na dva roky uzavřela do sebe a na závodění neměla ani pomyšlení.

„Jenže pak mě začal přesvědčovat můj první trenér. Řekla jsem si, že ani otec by nechtěl, abych běhání nechala,“ vyprávěla. „Tak jsem se rozhodla, že se vrátím.“

Opět začala sportovat a její kariéra byla znovu na cestě vzhůru. Aby naplno rozvinula talent, dokonce odešla na střední školu na Jamajku. Sama, nikoho tam neznala.

Nejen odloučení od rodiny a kamarádů pro ni byl šok. Jako malá ani neměla na pořádné vybavení a zprvu běhala bosá a ve školní uniformě na plácku za barákem.

A teď se najednou ocitla v teritoriu sprinterské velmoci. V zemi krále Usaina Bolta.

Motivace na papírku

Ani tohle ji nerozhodilo. Coby juniorka se stala šampionkou stovky na Hrách Commonwealthu 2017 a o rok později získala stříbro na olympiádě mládeže. V osmnácti si ji vyhlédl vyhlášený kanadský kouč Edrick Floréal, za nímž se přesunula pro změnu do Texasu.

Také zde zprvu jen koukala. „Najednou jsem viděla Sydney McLaughlinovou-Levroneovou, Jasmine Camachovou-Quinnovou, svoje hrdinky. Ze začátku jsem byla trochu nervózní,“ popisovala.

I jim se ovšem vyrovnávala. Už na univerzitních závodech oslnila a na loňském mistrovství světa v Budapešti skončila pátá na stovce a čtvrtá na dvojnásobné trati. „Povzbudilo mě to. Do letošní sezony jsem šla pořádně hladová,“ vykládala.

V březnu v Glasgow získala halový světový titul na šedesátce. A pak přišla Paříž.

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na 100 metrů.

Ráno před vyvrcholením stovky si na papírek napsala: Julien Alfredová, olympijská vítězka. Chtěla si tak dodat sebevědomí. Také si pustila videa Bolta. Proto, aby si připomněla, jak se činil šampion všech šampionů.

I ona následně předvedla parádní představení. Z nebe se před startem spustil hustý liják. Zaplněný osmdesátitisícový stadion potemněl, rozblikala se světla.

Největší ohlas vyvolala extravagantní favoritka Richardsonová. Jenže po závodě se všechny oči upínaly na jinou z účastnic. Na Alfredovou.

Nic víc pro popularizaci Svaté Lucie udělat nemohla.