Ta nejmladší. Křik jako na Montmartru jsem ještě nezažila, říkala Kopecký

Už když v posledním kole silničního závodu cyklistek vyjížděla na Montmartre a viděla, jak jí tam fandí maminka, přítel i nejlepší kamarádka, nemohla si pomoci a začala se smát.

Tatínek v roli kouče jel za ní v doprovodném voze, pouze dva bratři chyběli. Matyáš právě startuje v Norsku na etapovém závodě Arctic Race a Tomáš se chystá pro změnu na klání Kolem Dánska.

„Takový křik jako na Montmartru jsem ještě nikdy při závodě neslyšela. Diváci byli naprosto skvělí,“ říkala.

Cílem projela šestatřicátá a prohlásila: „Jsem spokojená.“

Měla proč. V pelotonu olympijského závodu žen byste marně hledali mladší účastnici. Jediná teenagerka ve startovní listině figurovala - a tou byla právě ona, devatenáctiletá Julia Kopecký (i když tou teenagerkou už bude jen poslední týden).

„Dnešek byl pro mě obrovská motivace do další práce,“ říkala za cílem na Trocadéru dcera českého otce a nizozemské matky.

„Ještě je toho spousta, co se musím naučit. Ale už ve chvíli, kdy jsem stála na startu a koukala na Eiffelovku, říkala jsem si: To je přece úžasné. Byl to největší závod, co jsem kdy jela.“

A také nejdelší - 158 kilometrů.

Ještě si zaútočím. Julia Kopecký těsně před cílem silničního závodu.

Doposud bylo jejím maximem 155 kilometrů při etapovém závodě v Německu. „Jenže při takových etapácích je to jiné, tam se nejede pořád naplno. Tady samozřejmě ano,“ porovnávala. „Strašně dlouhé to bylo. Přijely jsme na okruh, koukám na značení a říkám si: ještě 60 kilometrů. Fakt těžký závod. Ale užívala jsem si ho strašně moc.“

Po časovce, kterou absolvovala minulou sobotu, ji mrzelo, že na mokré trati podobně jako řada dalších žen upadla. Odletěla vzápětí do Čech, aby tam vyladila formu na silniční závod, což šlo na Karlovarsku rozhodně lépe než v pařížských ulicích.

„Dala jsem tři kvalitní tréninky. Jsem moc ráda, že to takhle pro nás vyřešili,“ ocenila.

Hlavně ať znovu neprší, přála si před silničním závodem. A skutečně, bylo sucho a příjemných 25 stupňů.

Tak se trochu předvedu, usmyslela si - a 67 kilometrů před cílem ji dokonce kamery zabíraly, jak tahá tempo na čele své skupiny.

„Bohužel, při prvním nájezdu na okruh přede mnou na kostkách dvě holky upadly a ztratila jsem tím pár metrů na první skupinu. Jela jsem tedy v té druhé a najednou koukám, kolem mě jsou Lotte Kopecká, Marianne Vosová a další skvělé holky.“

Když se však potom největší hvězdy pelotonu pořádně opřely do pedálů, mladá Češka si musela přiznat, že má zatím své limity.

„Na jejich nástup do kopce prostě ještě nemám,“ uznala. „Už jsem moc neregenerovala, už to bolelo. Ale našla jsem si dobrou skupinu a v posledních dvou kilometrech ještě zaútočila, aby umístění bylo co nejlepší. Dobré to bylo.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Podmanivější prostředí pro dojezd cyklistického závodu už možná žádná z nich nezažije. Julia Kopecký na Trocaderu za olympijským cílem. "Úžasné. Pro mě největší závod, co jsem kdy jela," říkala jediná teenagerka v pelotonu po svém 36. místě. https://t.co/JqC3EZiyPt oblíbit odpovědět

Kdo naopak nebyl spokojený, byly Lotte Kopecká a Marianne Vosová. Společně šlapaly v závěru vstříc bitvě o olympijské zlato, nechaly se však dostihnout Američankou Kristen Faulknerovou a Maďarkou Blankou Vasovou. Načež si Faulknerová zavelela do útoku, zbylé tři ženy se po sobě jen ohlížely a než si ujasnily, co dál, bylo pozdě.

„To mě překvapilo,“ povídala Julie Kopecký poté, co si nechala vylíčit příběh posledních kilometrů. „Jo, Faulknerová je chytrá, takhle proti nim můžeš vyhrát. Čekala jsem sice, že vyhraje Lotte, vždyť tohle je okruh vyloženě pro ni, ale ne vždycky ta nejsilnější vyhraje. Je to taky o taktice.“

Olympijské atmosféry Paříže si česká novicka po závodě moc neužije. „Jen dnes večer půjdeme do města. Zítra zase letíme,“ říkala. Cyklistická sezona pokračuje v rychlém tempu. A jako bonbónek ji čeká start na ženské verzi Tour de’l Avenir, prestižní akci národních týmů do 23 let.

„Máme sestavený moc dobrý tým i s Terezou Burlovou do spurtů. Teď se budu týden připravovat v Gironě a snad na ty kopce dost potrénuju,“ doufala.

Od 1. srpna už mohou profesionální stáje zveřejňovat přestupy pro příští sezonu, Kopecký však ten svůj stále prozradit nemůže, ačkoliv její tatínek naznačil, že z druhé divize a týmu AG Insurance - Soudal zamíří do některé stáje z prestižní World Tour.

„Jo, mám podepsáno na dva roky,“ přitakala. „Jen zatím nesmím říct kam. Ale myslím, že to oznámení už nebude dlouho trvat. Těším se na další závody a další kariéru.“

Nádherná aréna světa velké cyklistiky se před mladou českou reprezentantkou teprve otevírá. Pod Eiffelovkou. U Montmartru. V Pyrenejích i Alpách. V největších týmech. Na největších závodech.

A za čtyři roky snad opět i pod pěti kruhy v Los Angeles.